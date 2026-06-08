Με επίκεντρο τον άνθρωπο, ο θεσμός του υπουργείου Πολιτισμού «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» επιστρέφει για έβδομη χρονιά πιο ενισχυμένος, παρουσιάζοντας το πιο πλούσιο και πολυσυλλεκτικό πρόγραμμά του έως σήμερα. Ζωντανό σημείο συνάντησης της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη δημιουργία, ο θεσμός ενισχύεται φέτος ουσιαστικά, με τον αριθμό των παραγωγών να αυξάνεται από 70 σε 95 και περισσότερους από 900 καλλιτέχνες να συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διευρύνοντας παράλληλα τη συμμετοχή τοπικών κοινωνιών. Από την 1η Ιουλίου και για δύο μήνες έως και τις 31 Αυγούστου 2026, εμβληματικοί αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία και μουσεία σε όλη την Ελλάδα ζωντανεύουν μέσα από πρωτότυπα έργα παραστατικών τεχνών, προσφέροντας στο κοινό, με ελεύθερη είσοδο, μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία.

«Κάνοντας μία αναδρομή στο πρόγραμμα "Όλη η Ελλάδα ένας Πολιτισμός", αντιλαμβάνεται κανείς, πώς ένας θεσμός που ξεκίνησε το δύσκολο καλοκαίρι του 2020, μέσα στην πανδημία, για να μη μείνει ένα ελληνικό καλοκαίρι χωρίς μουσική και χωρίς τέχνες, έχει πλέον εδραιωθεί. Μπαίνοντας στη δεύτερη εξαετία της ζωής του, ανανεώνεται και ενισχύει τη θεώρηση με την οποία ξεκίνησε: Πέρα από ένα σύνολο εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία, για να τα ζωντανέψουν και να αναδείξουν τη διαχρονική συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού, ο ελληνικός πολιτισμός είναι ένας και αδιάσπαστος, ξεκινώντας χιλιετίες πριν και φτάνοντας στο σήμερα. Υπό αυτή την έννοια, η διάκριση ανάμεσα στην πολιτιστική κληρονομιά και το παρελθόν, από τη μία πλευρά, και στη σύγχρονη δημιουργία και το παρόν ή το μέλλον, από την άλλη, είναι ουσιαστικά ένα τεχνικό ζήτημα. Ο ελληνικός πολιτισμός -και αυτό είναι το μεγάλο του συγκριτικό πλεονέκτημα- είναι αδιάσπαστος, καθώς η σύγχρονη δημιουργία, εκ των πραγμάτων, μπολιάζεται και αρδεύεται από το παρελθόν. Το παρελθόν προσφέρει πολύ σημαντικά εφόδια και εγγυήσεις για ένα δυναμικό παρόν και ένα ακόμη καλύτερο μέλλον», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, στη σημερινή συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος.

Στην εξέλιξη του θεσμού μέσα στα χρόνια «σε έναν σταθερό και ζωντανό πυρήνα σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας με πανελλαδική παρουσία, που κερδίζει σταθερά την ανταπόκριση ενός ολοένα και ευρύτερου κοινού», αναφέρθηκε ο Γιώργος Κουμεντάκης, καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η οποία υπό την εποπτεία του υπουργείου Πολιτισμού, έχει αναλάβει και φέτος τη διοικητική και οργανωτική ευθύνη του προγράμματος. «Ενδεικτικά αναφέρω ότι την περσινή χρονιά τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν πάνω από 45.000 θεατές, γεγονός που επιβεβαιώνει τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση και δυναμική του προγράμματος, καθώς και την ευρεία του αποδοχή τόσο από τους κατοίκους των περιοχών που επισκεπτόμαστε όσο και από τους Έλληνες και ξένους επισκέπτες» πρόσθεσε ο Γιώργος Κουμεντάκης.

Επιστροφή στον άνθρωπο

Η έβδομη διοργάνωση αναπτύσσεται γύρω από τον θεματικό άξονα που εμπνέει ο περίφημος στίχος από τον Δύσκολο του Μενάνδρου «Πόσο ωραίος -ώριμος- είναι ο άνθρωπος όταν πραγματικά είναι άνθρωπος». Ο θεσμός προσκάλεσε δημιουργούς και καλλιτεχνικές ομάδες να αναμετρηθούν με το διαχρονικό ερώτημα του ανθρώπου ως μέτρο της καλλιτεχνικής δημιουργίας στη σύγχρονη εποχή και να δημιουργήσουν πρωτότυπα έργα ζωντανών παραστατικών τεχνών, αλλά και υβριδικών μορφών καλλιτεχνικής έκφρασης σε διάλογο με το συγκεκριμένο θεματικό πεδίο.

«Σε μια εποχή βαθιών κοινωνικών, τεχνολογικών και πολιτισμικών μεταβολών, η επιστροφή στον άνθρωπο και ο αναστοχασμός πάνω στην ανθρώπινη υπόσταση αποκτούν ξεχωριστή βαρύτητα. Οι δημιουργοί και οι καλλιτεχνικές ομάδες ανταποκρίθηκαν με ευαισθησία, φαντασία και τόλμη, προτείνοντας πρωτότυπα έργα που συνομιλούν με τη θεματική αυτή μέσα από διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης» επεσήμανε ο Γιώργος Κουμεντάκης.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 95 νέες παραγωγές - μουσικής (23), θεάτρου (34), παραστάσεων / δράσεων για παιδιά και εφήβους (13), χορού (14), εικαστικών/περφόρμανς (8) και μουσικού θεάτρου (3). Οι παραγωγές θα παρουσιαστούν, για δύο παραστάσεις η καθεμία, σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία σε 12 περιφέρειες της Ελλάδας, εκτός Αττικής, αναδεικνύοντας τη μοναδικότητα κάθε τόπου και ενισχύοντας την πολιτιστική αποκέντρωση.

Σύμφωνα με τον Γιώργο Κουμεντάκη, ο προϋπολογισμός της φετινής διοργάνωσης ανέρχεται στα 2.845.800 ευρώ, εκ των οποίων για τη μουσική δίνονται 688.200 ευρώ, για το θέατρο 1.078.800 ευρώ, για τις παραστάσεις/δράσεις για παιδιά και εφήβους 372.000 ευρώ, για τον χορό 390.600 ευρώ, για τα εικαστικά και τις περφόρμανς 223.200 ευρώ και για το μουσικό θέατρο 93.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι και φέτος το ενδιαφέρον υπήρξε ιδιαίτερα αυξημένο, με τις προτάσεις που υποβλήθηκαν να ξεπερνούν τις 800.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο φετινό πρόγραμμα είναι οι εξής: Σαββίνα Γιαννάτου, Μαριάννα Κάλμπαρη, Όλια Λαζαρίδου, Μάρκελλος Χρυσικόπουλος, Εμίρ Κουστουρίτσα, Αλέξανδρος Αβρανάς, Αλέξανδρος Ευκλείδης, Σίμος Κακάλας, Τάκης Τζαμαργιάς, Ένκε Φεζολλάρι, Μάνος Καρατζογιάννης, Γιάννος Περλέγκας, Σοφία Πάσχου, Χάρης Φραγκούλης, Μιχάλης Θεοφάνους, Γιώργος Γούσης, Σοφία Μαραθάκη, Αικατερίνη Παπαγεωργίου, Βίκυ Βολιώτη, Γιάννης Αναστασάκης, Νεφέλη Μαϊστράλη, Θανάσης Δόβρης, 'Αρης Λάσκος, Αποστολία Παπαδαμάκη, Δημήτρης Αγαρτζίδης και Δέσποινα Αναστάσογλου.

Οι προτάσεις του προγράμματος 2026 επιλέχθηκαν από την ειδική επιτροπή αξιολόγησης του Υπουργείου Πολιτισμού, μετά από ανοιχτή πρόσκληση, μέσω της ηλεκτρονικής πύλης του ΥΠΠΟ στο drasis.culture.gr, και προσανατολίζονται, σύμφωνα με τη φιλοσοφία του θεσμού, προς καινοτόμες και υβριδικές φόρμες που γεννιούνται από το διαλεκτικό συνταίριασμα περισσότερων μορφών τέχνης ανά εκδήλωση. Οι παραγωγές αναπτύχθηκαν από προτάσεις πρωτότυπης δημιουργίας που κατέθεσαν οι καλλιτεχνικές ομάδες. Η επιτροπή αξιολόγησης των προτάσεων, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ, επέλεξε τους αρχαιολογικούς χώρους παρουσίασης των παραγωγών σε συνολικά 12 Περιφέρειες της Ελλάδας.

Δεκαεννιά νέοι αρχαιολογικοί χώροι διευρύνουν τον χάρτη της διοργάνωσης

Συνολικά 190 εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε χώρους που εκτείνονται από αρχαία θέατρα, ρωμαϊκά ωδεία, βυζαντινά μνημεία και μουσεία έως κάστρα, τζαμιά, αρχοντικά και ιερές μονές. Μάλιστα, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται φέτος με 19 νέους χώρους, διευρύνοντας περαιτέρω τον χάρτη του θεσμού. Μέσα από την ένταξη νέων αρχαιολογικών χώρων, μνημείων και μουσείων, το πρόγραμμα ενισχύει την παρουσία του σε ολόκληρη την επικράτεια, αναδεικνύοντας τόπους ιδιαίτερης ιστορικής και πολιτιστικής σημασίας ως πεδία σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και πολιτιστικού διαλόγου.

Αναλυτικά, οι νέοι χώροι που εντάσσονται στο πρόγραμμα είναι οι εξής: Α΄ Αρχαίο Θέατρο Λάρισας, Αρχαίο Θέατρο Ήλιδας, Αρχαία Έδεσσα - Αρχαιολογικός χώρος Λόγγου, Αρχαιολογικό Μουσείο Αιγίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Βαθέoς Ιθάκης, Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης (Πρέβεζα), Αρχαιολογικό Μουσείο Σαμοθράκης, Αρχαιολογικός χώρος Λέρνας (Αργολίδα), Αρχαιολογικός χώρος Μυκηνών, Αρχαιολογικός χώρος Σταγείρων Χαλκιδικής, Αρχαιολογικός χώρος Φαιστού (Ηράκλειο Κρήτης), Ιερά Μονή Αρκαδίου (Ρέθυμνο), Κάστρο Καλαμάτας, Κάστρο Κιμώλου, Κάστρο Σκιάθου, Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Παλαιό Αρχαιολογικό Μουσείο Χανίων, Ρωμαϊκή Οικία Κω (Casa Romana) και Σπήλαιο Πετραλώνων (Χαλκιδική).

Το 2024 ο θεσμός απέκτησε τον δικό του ιστότοπο (www.allofgreeceoneculture.gr), συμβατό με όλες τις κινητές συσκευές, με τη συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης. Μέσω της πλατφόρμας, οι χρήστες μπορούν να ενημερώνονται για το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων και κάθε παραγωγή ξεχωριστά, καθώς και να πραγματοποιούν την απαραίτητη προκράτηση θέσεων για όλες τις παραστάσεις. Παράλληλα, ο ιστότοπος προσφέρει διαδραστικό χάρτη με το σύνολο των παραγωγών ανά περιφέρεια, ενώ στην ενότητα «Χώροι & Ιστορία» παρουσιάζονται όλοι οι αρχαιολογικοί χώροι που έχουν φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις από το 2020 έως σήμερα. Επιπλέον, είναι ήδη διαθέσιμες on demand 30 βιντεοσκοπημένες παραγωγές των ετών 2024 και 2025, προσφέροντας στο κοινό δωρεάν πρόσβαση σε επιλεγμένες εκδηλώσεις.

Σημειώνεται ότι προκρατήσεις θέσεων για τις εκδηλώσεις του Ιουλίου ξεκινούν στις 24/6 και για τις εκδηλώσεις του Αυγούστου στις 24/7 μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του θεσμού: www.allofgreeceoneculture.gr. Όλες οι εκδηλώσεις έχουν δωρεάν είσοδο, με μοναδική προϋπόθεση την καταβολή αντιτίμου εισόδου στους αρχαιολογικούς χώρους, όπου υπάρχει.

Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων εδώ: https://allofgreeceone.culture.gov.gr/events-calendar/

Φωτ.: Εθνική Λυρική Σκηνή

Πηγή: skai.gr

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