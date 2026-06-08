Το λεμονοδάσος μετρά ακόμη τις πληγές του μετά την κακοκαιρία «Ερμίνιο»

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας «Ερμίνιο» βρέθηκε και ο Δήμος του Πόρου. Το πέρασμα του καταστροφικό, με το διάσημο λεμονοδάσος να βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση ακόμη και σήμερα...

Τα λιγοστά σπίτια που βρίσκονται στον οικισμό έχουν θαφτεί κάτω από τις λάσπες και το αύριο μοιάζει αβέβαιο λόγω τη μη διευθέτησης των χειμάρρων. Όπως τονίζουν οι κάτοικοι, στην εκπομπή «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», σε μια επόμενη έντονη βροχόπτωση θα έρθουν αντιμέτωποι και πάλι με την ίδια κατάσταση.

Δείτε περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.