Αυτοψίες σε κατοικίες της ευρύτερης περιοχής του Προκοπίου στη Βόρεια Εύβοια, οι οποίες επλήγησαν από τον σεισμό των 5,2 Ρίχτερ της 7ης Ιουνίου, πραγματοποιεί από το πρωί της Δευτέρας κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦ).

Σύμφωνα με δηλώσεις του δημάρχου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Γιώργου Τσαπουρνιώτη στο evima.gr, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 96 κατοικίες με σοβαρές φθορές που προκλήθηκαν από τη σεισμική δραστηριότητα.

Η διαδικασία καταγραφής των ζημιών συνεχίζεται, ενώ τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αποσαφηνιστεί ο τελικός αριθμός των κατοικιών που ενδέχεται να κριθούν μη κατοικήσιμες.

Με βάση τον χαρακτηρισμό, οι πληγέντες θα πρέπει να καταθέσουν στους δήμους τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως:

Δήλωση Ε1

Έντυπο Ε4

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Το έγγραφο αυτοψίας των μηχανικών

Οι οικονομικές ενισχύσεις που προβλέπονται φτάνουν:

έως 4.000 ευρώ για κτίρια με κίτρινο χαρακτηρισμό

έως 6.000 ευρώ για κτίρια που θα χαρακτηριστούν κόκκινα

έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για ανακατασκευή κατοικιών, με ανώτατο όριο τα 150 τ.μ.

Η διαδικασία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

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