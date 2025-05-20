Στη σύλληψη ενός 22χρονου Τούρκου ο οποίος ήταν διεθνώς καταζητούμενος για απάτη στη χώρα του προχώρησε χθες στη Θεσσαλονίκη η Ελληνική Αστυνομία.

Ο 22χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της INTERPOL Τουρκίας, για ειδική κλοπή κατά εξαπάτηση με τη χρήση ως μέσου ηλεκτρονικών συστημάτων επεξεργασίας δεδομένων, τράπεζας ή δανειοδοτικού ιδρύματος, κατά παράβαση του Ποινικού Κώδικα Τουρκίας.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στις αρμόδιες Δικαστικές Αρχές.

Πηγή: skai.gr

