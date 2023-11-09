Νίκαια: Μητέρα κατήγγειλε πως ο 8χρονος γιος της έπεσε θύμα βιασμού από τον 12χρονο φίλο του

Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Μια σοκαριστική καταγγελία έκανε σήμερα το πρωί 28χρονη μητέρα στο ΤΑ Νίκαιας όταν κατήγγειλε πως ο 8χρονος γιος της έπεσε θύμα βιασμού από 12χρονο φίλο του.

Σύμφωνα με την καταγγελία η μητέρα υποστήριξε πως το περιστατικό σημειώθηκε την προηγούμενη βδομάδα πιθανόν όταν ο 12χρονος φιλοξενούνταν σπίτι της.

Αμέσως κινητοποιήθηκε η ΕΛΑΣ ενω η μητέρα με τον 8χρονο γιο της μετέβησαν στο νοσοκομείο Νίκαιας

Πηγή: skai.gr

