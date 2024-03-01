Νίκαια: Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει τη στιγμή που πεθερός πυροβόλησε τον γαμπρό

Σοκ προκαλεί η στιγερή δολοφονία στη Νικαία όπου πεθερός σκότωσε εν ψυχρώ το γαμπρό του και εν συνεχεία έβαλε τέλος στη ζωή του.

Τραγική φιγούρα η κόρη του δράστη και σύζυγος του θύματος που αδυνατεί να πιστέψει τα όσα συνέβησαν ενώ σε σοκ είναι και οι υπόλοιποι συγγενείς.

Καρτέρι θανάτου στο 39χρονο γαμπρό του έστησε 64χρονος, που ήρθε από την Θεσσαλονίκη με σκοπό να τον σκοτώσει.

Εκτέλεσε τον γαμπρό του με καραμπίνα και αυτοκτόνησε.

«Ακούω έναν πυροβολισμό και ουρλιαχτά. Βγάζω το κεφάλι μου από το παράθυρο και βλέπω στο απέναντι πεζοδρόμιο κάποιον με έναν σκούφο και μια καραμπίνα να πυροβολεί για δεύτερη φορά.», περιγράφει μάρτυρας του περιστατικού.



Ο δράστης, που στην συνέχεια έβαλε τέλος την ζωή του στρέφοντας την καραμπίνα στο κεφάλι του, θεώρησε υπεύθυνους για τον διαζύγιο από την γυναίκα του, την κόρη και το γαμπρό του, που όπως έλεγε, την έκρυβαν στο σπίτι τους



Ο 64χρονος περίμενε τον γαμπρό του έξω από το σπίτι του στην συμβολή της Γκυζίκου και Μηδείας.

Όταν ο 39χρονος έφτασε στο πάρκινγκ του αυτοκινήτου του, τον προσέγγισε και τον πυροβόλησε στο κεφάλι με καραμπίνα.

Στην συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του και αυτοκτόνησε.

Αυτόπτης μάρτυρας του φονικού ένα από τα δυο παιδιά του 39χρονου.

Όταν τον είδε αιμόφυρτο στο δρόμο, είπε «Μαμά έλα έξω κάποιος σκότωσε το μπαμπά»...

Στο σημείο της τραγωδίας έφτασε ο πατέρα του 39χρονου που δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει το κακό που είχε συμβεί στην οικογένεια του.

Σοκαρισμένη η σύζυγός του, κάλεσε την αστυνομία.

Άμεσα η περιοχή αποκλείστηκε και στο σημείο κλήθηκαν ασθενοφόρα και ιατροδικαστής.



