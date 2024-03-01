Ο ΣΚΑΪ εξασφάλισε αποκλειστικό βίντεο που δείχνει τους τρεις δράστες, οι οποίοι βρίσκονται στα χέρια της αστυνομίας, να τοποθετούν τη βόμβα στην Εθνική Τράπεζα στα Πετράλωνα στα τέλη Ιανουαρίου.



Από το βίντεο των καμερών ασφαλείας που λειτουργούν στο υποκατάστημα της Εθνικής Τράπεζας διακρίνεται ένας άνδρας, που κινείται προς την τράπεζα προκειμένου να αφήσει στην είσοδο τον εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος πυροδοτήθηκε.



To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Έγινε μια προσπάθεια από τους δράστες να παραβιαστεί η μεταλλική περίφραξη ασφαλείας και να τοποθετήσουν τον μηχανισμό, ο οποίος πυροδοτήθηκε λίγα λεπτά μετά τις 3 το πρωί προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη του υποκαταστήματος.



Για να καταλήξουν στην ταυτότητα των δραστών οι αστυνομικοί συγκέντρωσαν και επεξεργάστηκαν βίντεο από τις κάμερες της τράπεζας, όσο και δεκάδες άλλα βίντεο, με τα οποία μπόρεσαν να ανασυνθέσουν το δρομολόγιο που ακολούθησαν οι δράστες τόσο για να πάνε στο σημείο όσο και για να φύγουν.



Αφού οι τρεις δράστες πυροδότησαν τη βόμβα, κατέληξαν στο σπίτι ενός εκ των τριών στο Παλαιό Ψυχικό, οπού εντέλει μπόρεσε και τους εντόπισε η αντιτρομοκρατική υπηρεσία μετά από παρακολούθηση.

