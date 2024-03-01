Τραγωδία στη Νίκαια: Από το μπαλκόνι είδε η σύζυγος του θύματος τη δολοφονία του 39χρονου - «Στέλιο, μπες γρήγορα μέσα»

Ρεπορτάζ: Μάκης Συνοδινός

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες της οικογενειακής τραγωδίας που εκτιλύχθηκε σήμερα το πρωί στη Νίκαια, όταν 64χρονος πυροβόλησε και σκότωσε με δίκαννη καραμπίνα τον 39χρονο γαμπρό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης, που ζούσε στη Θεσσαλονίκη, προσφάτως είχε χωρίσει με τη συζυγό του. Η τελευταία φέρεται να ζούσε τον τελευταίο καιρό με την κόρη της και τον γαμπρό της στο σπίτι τους στη Νίκαια.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ο 64χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ήρθε στην Αθήνα από την Θεσσαλονίκη και περίμενε τον γαμπρό του έξω από το σπίτι του για να τον σκοτώσει, θεωρώντας τον υπεύθυνο για την κατάσταση.

Έτσι λίγο μετά τις 8 το πρωί έγινε το τραγικό περιστατικό που βύθισε στο πένθος την οικογένεια.

Το συμβάν σημειώθηκε έγινε έξω από το γκαράζ της οικίας στη συμβολή των οδών Μήδειας και Κυζίκου στη Νίκαια.

Τραγική φιγούρα η σύζυγος του θύματος που σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έβλεπε από το μπαλκόνι το περιστατικό.

Μόλις κατάλαβε τις προθέσεις του πατέρα της φώναξε στο θύμα: «Στέλιο, μπες γρήγορα μέσα», αλλά δυστυχώς δεν πρόλαβε.

Μάλιστα αυτόπτης μάρτυρας, δήλωσε ότι τη σκηνή του φόνου την είδε και το 4,5 ετών παιδί του θύματος το οποίο φώναξε: «Μαμά, μαμά κάποιος κακός άνθρωπος σκότωσε τον μπαμπά».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο σημείο της τραγωδίας βρίσκονται δυνάμεις της αστυνομίας και ιατροδικαστής.

Το σημείο της τραγωδίας

Πηγή: skai.gr

