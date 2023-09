O 23χρονος τράπερ Gameboy Melody νεκρός στο τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη Ελλάδα 12:36, 04.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο 23χρονος καλλιτέχνης ήταν αναβάτης σε μηχανή μαζί με 22χρονη γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη