Κακοκαιρία Daniel: Ποιες περιοχές θα πλήξει - Πώς θα κινηθεί μέρα με τη μέρα - LIve η πορεία του φαινομένου Καιρός 04.09.2023

Επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου - Τα μεγαλύτερα ύψη βροχής θα δεχτούν η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η κεντρική και ανατολική Στερεά, η βόρεια Εύβοια και η Πελοπόννησος.