Συναγερμός στο Νέο Κόσμο: Άνδρας ταμπουρώθηκε σε διαμέρισμα Ελλάδα 10:43, 04.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν μετά από καβγά, άγνωστο μέχρι στιγμής για ποιο λόγο, ενώ υπάρχει μαρτυρία ότι ο άνδρας είναι ένοπλος.