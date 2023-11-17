Σοκάρει νέο περιστατικό βίας στη Θεσσαλονίκη.

Πέντε δεκατετράχρονοι ξυλοκόπησαν συνομήλικό τους, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση, σύμφωνα με την καταγγελία που έκανε το θύμα.

Το περιστατικό συνέβη στα Κουφάλια του δήμου Νέας Χαλκηδόνας, στη Θεσσαλονίκη.

Το παιδί που δέχτηκε την επίθεση μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο, όπου δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες και αποχώρησε.

Η σχετική δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.