Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση του Λιμενικού Σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, για τον εντοπισμό τυχόν αγνοούμενων, μετά την ανατροπή λέμβου με μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά του Αγαθονησίου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, έως τώρα έχουν διασωθεί 17 άτομα, ενώ δύο αγνοούνται.

Στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού, ένα ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας και ένα παραπλέον πλοίο.

Στη θαλάσσια περιοχή πνέουν άνεμοι ανατολικοί 4 μποφόρ.

Πηγή: skai.gr

