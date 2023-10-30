Απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τραυματίστηκε πολύ σοβαρά 16χρονη κατά τη διάρκεια αντιφασιστικής εκδήλωσης στο Νέο Ηράκλειο, το βράδυ του Σαββάτου 28 Οκτωβρίου, θα αναζητήσει η Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Με εντολή του, ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αντώνης Ελευθεριάνος ζητά τη διενέργεια κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης ώστε να διερευνηθούν τα γεγονότα που προηγήθηκαν, το βράδυ του Σαββάτου, στο σημείο επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στο Νέο Ηράκλειο όπου βρέθηκε πεσμένη χωρίς τις αισθήσεις της στο οδόστρωμα η ανήλικη η οποία έφερε σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Ο κ. Ελευθεριάνος, στην παραγγελία του για την έναρξη της έρευνας, ζητά να διαπιστωθεί αν στην υπόθεση του τραυματισμού προκύπτουν στοιχεία για την τέλεση των αδικημάτων σε βαθμό κακουργήματος της απόπειρας ανθρωποκτονίας ή της πρόκλησης βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης. Η εντολή του εισαγγελέα είναι να διενεργήσει την έρευνα το Τμήμα Ανθρωποκτονιών υπό την εποπτεία εισαγγελικής λειτουργού η οποία ανέλαβε ήδη την προκαταρκτική εξέταση.

Ανάμεσα σε αυτά που η Εισαγγελία ζητά να γίνουν κατά προτεραιότητα είναι να ληφθεί, αμέσως μόλις αυτό είναι εφικτό, κατάθεση από την 16χρονη, η οποία νοσηλεύεται σε Μονάδα Αυξημένης Φροντίδας, καθώς και από οικεία της πρόσωπα. Επιπλέον ζητείται να διαβιβαστούν όλα τα έγγραφα του ιατρικού φακέλου του κοριτσιού, ενώ προτεραιότητα δίνεται και στην αναζήτηση και συλλογή οπτικοακουστικού υλικού από τα επίμαχα σημεία στο Νέο Ηράκλειο.

Να σημειωθεί ότι για τον τραυματισμό της 16χρονης, η πλευρά των συμμετεχόντων στην αντιφασιστική εκδήλωση φαίνεται να επιρρίπτει ευθύνες στην Αστυνομία, υποδεικνύοντας ομάδα της ΟΠΚΕ που δρούσε στην περιοχή. Όπως αναφέρεται σε σχετικές ανακοινώσεις, αστυνομικοί ξυλοκόπησαν άγρια την 16χρονη.

Από την πλευρά της ΕΛΑΣ έχει ήδη εκδοθεί ανακοίνωση στην οποία τονίζεται πως η ομάδα ΟΠΚΕ δέχθηκε σφοδρή «απρόκλητη επίθεση» από ομάδα 50 ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα. Η Αστυνομία αναφέρει πως τα άτομα αυτά «αμέσως διασπάστηκαν, χωρίς οι αστυνομικοί να προβούν σε χρήση του εξοπλισμού τους». Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, «κατά την αποχώρηση των προναφερθέντων ατόμων, οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν γυναίκα που φορούσε μαύρα ρούχα, γάντια, χειρουργική μάσκα και κουκούλα, να βρίσκεται στο έδαφος, ενώ διαπίστωσαν ότι ήταν τραυματισμένη στο κεφάλι». Αναφέρεται μάλιστα ότι «στην προσπάθεια τους να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες» οι αστυνομικοί δέχθηκαν και νέα σφοδρότερη επίθεση από περισσότερα άτομα, για την αντιμετώπιση της οποίας έγινε χρήση «ενδεδειγμένων μέσων».

