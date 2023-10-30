Kataggelies@skai: Ανύπαρκτα πεζοδρόμια, «κρυμμένα» φανάρια στη Δροσιά

Ανύπαρκτα πεζοδρόμια, φανάρια κρυμμένα πίσω από πινακίδες, ακόμη και σίδερα που εξέχουν από κολώνες ηλεκτρισμού: Αυτή την κατάσταση αντιμετωπίζουν σε πολλά σημεία των δρόμων -ακόμη και σε πολύ κεντρικά- του προαστίου, οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της Δροσιάς.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που έστειλε φίλος του skai στο kataggelies@skai.gr, οι υποδομές στο προάστιο της Βόρειας Αττικής πάσχουν σοβαρά- μάλιστα, όπως επισημαίνεται η κατάσταση κρύβει σοβαρούς κινδύνους για τους πεζούς, αλλά και τους οδηγούς:

Δείτε τις φωτογραφίες από τα ανύπαρκτα πεζοδρόμια, σίδερο που «εξέχει» από κολώνα ηλεκτρισμού και φανάρι κρυμμένο πίσω από ταμπέλες:

Πηγή: skai.gr

