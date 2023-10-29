Του Μάκη Συνοδινού

Επεισόδια σημειώθηκαν χθες το βράδυ σε Νέο Ηράκλειο και Εξάρχεια, ενώ μια 16χρονη κοπέλα τραυματίστηκε και νοσηλεύεται στο Γενικό Κρατικό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, τα επεισόδια στο Νέο Ηράκλειο σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια αντιφασιστικής συναυλίας, όπου ομάδα ατόμων κινήθηκε κατά ομάδας ΟΠΚΕ και πέταξε αντικείμενα.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χρήση χημικών, ενώ κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε στο κεφάλι μια 16χρονη. Η κοπέλα που τραυματίστηκε νοσηλεύεται στο χειρουργικό. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, έχει κάταγμα στο ινιακό οστό καθώς και αιμάτωμα στο κεφάλι.

Αργά τη νύχτα επεισόδια σημειώθηκαν και στους δρόμους των Εξαρχείων, όπου νεαροί πέταξαν μολότοφ κατά των αστυνομικών δυνάμεων, ενώ έστησαν και οδοφράγματα.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για το περιστατικό

▪ Χθες (28/10) και περί ώρα 20.15 αστυνομικοί ομάδας Ο.Π.Κ.Ε., που διενεργούσαν αναζητήσεις για τον εντοπισμό ομάδας ατόμων που προηγουμένως είχαν εισέλθει σε κατάστημα προκαλώντας φθορές και τραυματίζοντας δύο άτομα, δέχθηκαν απρόκλητα επίθεση από 50 περίπου άτομα στην περιοχή του Νέου Ηρακλείου.

▪ Τα ανωτέρω άτομα, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, επιτέθηκαν με σφοδρότητα με πέτρες και μπουκάλια και αμέσως διασπάστηκαν, χωρίς οι αστυνομικοί να προβούν σε χρήση του εξοπλισμού τους.

▪ Κατά την αποχώρηση των προναφερθέντων ατόμων, οι αστυνομικοί αντιλήφθηκαν γυναίκα που φορούσε μαύρα ρούχα, γάντια, χειρουργική μάσκα και κουκούλα, να βρίσκεται στο έδαφος, ενώ διαπίστωσαν ότι ήταν τραυματισμένη στο κεφάλι.

▪ Στην προσπάθεια των αστυνομικών να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες, ομάδα 100 έως 150 ατόμων, έχοντας ομοίως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και φέροντας καδρόνια, ξύλινα και μεταλλικά κοντάρια και λοιπά αντικείμενα, εξαπέλυσε νέα σφοδρή επίθεση σε βάρος των αστυνομικών, που είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες φθορές σε 2 υπηρεσιακά οχήματα και τον τραυματισμό 2 αστυνομικών.

▪ Για την αντιμετώπιση της νέας επίθεσης οι αστυνομικοί έκαναν χρήση ενδεδειγμένων μέσων, με αποτέλεσμα τα άτομα να τραπούν σε φυγή, ενώ στο σημείο κλήθηκε σταθμός Ε.Κ.Α.Β. που μετέφερε, συνοδεία των αστυνομικών, τη γυναίκα σε Νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται. Διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 16χρονη, η οποία συνελήφθη για τη συμμετοχή της στη ανωτέρω επίθεση και στη συνέχεια αφέθηκε προσωρινά ελεύθερη κατόπιν εντολής του αρμόδιου Εισαγγελέα. Παράλληλα, εξετάστηκε από ιατροδικαστή εντός του Νοσοκομείου.

▪ Από τον τόπο της επίθεσης εντοπίσθηκαν και κατασχέθηκαν προστατευτικό κάλυμμα κράνους, με μαύρες μπογιές, 3 πέτρες, γυάλινο μπουκάλι πλαστικό μπουκάλι.

▪ Σήμερα, πρώτες πρωινές ώρες, ομάδα 200 περίπου ατόμων συγκεντρώθηκαν στα Εξάρχεια, όπου διασπάστηκαν σε μικρότερες ομάδες. Από αυτές μια ομάδα 80 ατόμων προέβη σε ρίψη 8 μολότοφ, -από τις οποίες οι 4 εκρηκτικές, ενώ έβαλαν φωτιά σε δύο κάδους απορριμμάτων- πετρών, ξύλων και μπουκαλιών σε βάρος αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, που βρισκόταν στο σημείο και έκαναν χρήση ενδεδειγμένων μέσων. Κατασχέθηκαν 3 άσκαστες μολότοφ, οι οποίες θα αποσταλούν για εργαστηριακή διερεύνηση.

▪ Προανάκριση για τα περιστατικά διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας, ενώ παράλληλα διατάχθηκε η διενέργεια Προκαταρκτικής Διοικητικής Εξέτασης.





Πηγή: skai.gr

