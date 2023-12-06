Λογαριασμός
Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ στην Πέλλα

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια Αρχή.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ σε περιοχή της Σκύδρας, στην Πέλλα.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε προχθες το βράδυ και για την την ανάσυρσή του επιχείρησε η Πυροσβεστική.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια Αρχή.

