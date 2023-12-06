Νεκρός ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ηλικιωμένος που καταπλακώθηκε από τρακτέρ σε περιοχή της Σκύδρας, στην Πέλλα.
Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε προχθες το βράδυ και για την την ανάσυρσή του επιχείρησε η Πυροσβεστική.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από την αρμόδια Αρχή.
Πηγή: skai.gr
