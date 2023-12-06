Δωρεά οργάνων: Συγκινούν οι γονείς της Έμμας, του Άγγελου και του Αντώνη

Σε εξαιρετικά φορτισμένο κλίμα πραγματοποιήθηκε η εσπερίδα για τη Δωρεά Οργάνων και Μυελού των Οστών στην αίθουσα «Μανόλης Καρέλλης» στην Ανδρόγεω, κυρίως εξαιτίας της παρουσίας των γονέων της Έμμας, του Άγγελου και του Αντώνη...

Η 21χρονη φοιτήτρια Έμμα Καριωτάκη, ο 17χρονος Άγγελος Κανάκης καθώς και ο 22χρονος Αντώνης Μαυρογιαννάκης, ήταν από την Κρήτη και βρήκαν τραγικό θάνατο σε τροχαία πάνω στο «άνθος» της νιότης τους.

Παρά το πένθος για τον αδόκητο χαμό των παιδιών τους, οι γονείς και των τριών πήραν τη γενναία απόφαση να προχωρήσουν σε δωρεά οργάνων. Η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη, από την πλευρά του δήμου Ηρακλείου, στα παιδιά και τους γονείς για την προσφορά αγάπης και εθελοντισμού.

Η εσπερίδα είχε τίτλο: «Όταν ο πόνος γίνεται ελπίδα… και το σκοτάδι, φως» και έλαβε χώρα στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου /Αντιδημαρχίας Εθελοντισμού για την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγιναν παρουσιάσεις με φωτογραφίες των τριών παιδιών, ενώ μουσικά σχήματα έπαιξαν τα αγαπημένα τους τραγούδια.

Παράλληλα οι γονείς έλαβαν τιμητική πλακέτα από τον δήμο και αναφέρθηκαν στο πόσο σημαντικό είναι να βλέπουν «τη ζωή να συνεχίζεται μετά τον δικό τους πόνο και τη δυστυχία».

Συγκινητική ήταν και η στιγμή που οι γονείς της Έμμας αποκάλυψαν ότι η ίδια είχε πάρει την απόφαση και είχε δηλώσει την πρόθεση της να γίνει δωρήτρια οργάνων.

«Υπέρτατη προσφορά στον άνθρωπο είναι η δωρεά οργάνων, αίματος και μυελού των οστών. Μία πράξη αγάπης προς τον συνάνθρωπο και τον ίδιο μας τον εαυτό. Δεν μπορούμε να μιλάμε για κοινωνία συνοχής εάν δεν γίνουμε όλοι δωρητές. Να ξεπεράσουμε το φόβο και τα στερεότυπα που υπάρχουν και να προσφέρουμε απλόχερα την αγάπη μας» δήλωσε στο Cretalive, η κ. Δέσποινα Συγγελάκη, Αντιδήμαρχος Εθελοντισμού, Νεολαίας και Οργάνωσης και Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Επιπτώσεων Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης.

Στην εκδήλωση παρουσίασαν το έργο τους ο Παγκρήτιος Σύλλογος Γονέων και Φίλων Παιδιών με Νεοπλασία «Ηλιαχτίδα» ενώ έγινε και ειδική αναφορά στον Θεοφάνη Κανάκη. Επίσης έγινε παρουσίαση από την κ. Ειρήνη Γεργιανάκη, γιατρό και πρόεδρο του Παγκρήτιου Συνδέσμου Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων Σώματος «Αιματοκρήτης», αναφορικά με την σπουδαιότητα του να είναι κάποιος δωρητής οργάνων. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε και με την Υποστήριξη της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης.

