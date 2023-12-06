Σε συμβολικό αποκλεισμό των δικαστηρίων Πειραιά προχώρησαν οι δικηγόροι Πειραιά, με επικεφαλής τον πρόεδρο Ηλία Κλάππα και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, διαμαρτυρόμενοι για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Στην εκδήλωση διαμαρτυρίας το «παρών» έδωσε και ο πρώην πρόεδρος του Συμβουλίου των Δικηγορικών Συλλόγων Ευρώπης (CCBE) Ευάγγελος Τσουρούλης.

Σύμφωνα με τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά, «το νομοσχέδιο δεν επιδιώκει την πάταξη της φοροδιαφυγής, όπως διατείνεται, αλλά στοχεύει στη μεταβολή του οικονομικού μοντέλου ανάπτυξης με την βίαιη μείωση του αριθμού των ελευθέρων επαγγελματιών».

«Οι διατάξεις του νομοσχεδίου καθιερώνουν τεκμήριο ενοχής σε βάρος τους για φοροαποφυγή, προβλέπουν συλλογική ευθύνη και επιβάλλουν αδιακρίτως ποινή υπό το πρόσχημα ύπαρξης περιπτώσεων φοροδιαφυγής» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά σημειώνει ότι σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το υπουργείο Οικονομικών, οι δικηγόροι βρίσκονται ανάμεσα στις οκτώ πρώτες επαγγελματικές ομάδες αυτοαπασχολούμενων με το μεγαλύτερο μέσο όρο φοροαπόδοσης.

«Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά, ο Ιατρικός Σύλλογος Πειραιά, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Πειραιά, όλα τα Επιμελητήρια που είναι σύμβουλοι της Πολιτείας και ο Εμπορικός Σύλλογος και το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, έχουμε από κοινού καταγγείλει ότι το μέτρο αυτό είναι άδικο, αντιαναπτυξιακό, στρεβλώνει την οικονομία και οδηγεί σε αφανισμό πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους και στρέφει μία επαγγελματική ομάδα εναντίον της άλλης, διαιρώντας την κοινωνία» επισημαίνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά.

Ζητά επίσης την άμεση απόσυρση των διατάξεων που προβλέπουν φορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών με βάση τεκμαρτά εισοδήματα, καθώς και την απόσυρση της διάταξης για χρηματική επιβράβευση καταγγέλλοντα φορολογική παράβαση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.