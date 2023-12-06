Προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου έλαβε από την εισαγγελία Πειραιά ο 71χρονος που συνελήφθη στο Κερατσίνι για τη δολοφονία με καραμπίνα της άτυχης 43χρονης γυναίκας του στη Σαλαμίνα, μητέρας ενός παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον 71χρονο που έχει ομολογήσει την πράξη του αναμένεται το δικαστήριο να ορίσει δικηγόρο.

Κατά την προσαγωγή του στην εισαγγελία, ήταν κυνικός και αμίλητος ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του προς τους αστυνομικούς ότι σκότωσε την άτυχη γυναίκα λόγω ερωτικής αντιζηλίας.

Ο δράστης έφτασε λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στο δικαστικό Μέγαρο του Πειραιά κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας και με αλεξίσφαιρο γιλέκοκαι παρά τις ερωτήσεις των δημοσιογράφων δεν απάντησε.

Υπενθυμίζεται ότι ο δράστης του στυγερού εγκλήματος συνελήφθη λίγες ώρες μετά από το στίγμα του κινητού του, σε περιοχή στο Κερατσίνι Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 71χρονος εμφανίστηκε ψυχρός και αμετανόητος. Ομολόγησε ότι πήγε στο σπίτι της γυναίκας την οποία πυροβόλησε από ένα ανοιχτό παράθυρο ενώ στη συνέχεια μπήκε μέσα, σκέπασε το σώμα της με ένα σεντόνι και ακολούθως έφυγε με το φέριμποτ για Πειραιά.

Στο μεταξύ, ο ΣΚΑΪ, έφερε τη δημοσιότητα βίντεο - ντοκουμέντο το οποίο δείχνει τον 71χρονο γυναικοκτόνο να πίνει καφέ σε ταβέρνα στο Κερατσίνι. λίγη ώρα αφότου σκότωσε τη 43χρονη στη Σαλαμίνα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο 71χρονος κάθεται μαζί με άλλους στο τραπέζι και συζητά σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Μάλιστα δεν κάθισε λίγα λεπτά αλλά αρκετή ώρα εκεί. Η συγκεκριμένη καφετέρια που βρίσκεται στην οδό Σαλαμίνος στο Κερατσίνι ήταν στέκι του και πήγαινε συχνά.

Όπως ομολόγησε ο ίδιος στους αστυνομικούς, μετά τη στυγερή δολοφονία της 43χρονης συντρόφου του, πήρε το φέριμποτ από την Σαλαμίνα προς Πέραμα. Στη συνέχεια πήγε στην ταβέρνα στο Κερατσίνι όπου σύχναζε.

