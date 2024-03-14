Νεκρός εργαζόμενος σε οικοδομή των Τρικάλων

Τραγικό θάνατο βρήκε εργαζόμενος σε οικοδομή στο κέντρο των Τρικάλων νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr πρόκειται για 54χρονο ελαιοχρωματιστή ο οποίος φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του και να έπεσε από 1.5 μέτρο ύψος. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Τρικάλων όπου επιβεβαιώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.