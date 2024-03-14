Λογαριασμός
Νεκρός εργαζόμενος σε οικοδομή των Τρικάλων

Έπεσε από 1.5 μέτρο ύψος

ΕΚΑΒ

Τραγικό θάνατο βρήκε εργαζόμενος σε οικοδομή στο κέντρο των Τρικάλων νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr πρόκειται για 54χρονο ελαιοχρωματιστή ο οποίος φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του και να έπεσε από 1.5 μέτρο ύψος. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Τρικάλων όπου επιβεβαιώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του.

Πηγή: trikalavoice.gr

