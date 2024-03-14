Νεκρός εργαζόμενος σε οικοδομή των Τρικάλων

Τραγικό θάνατο βρήκε εργαζόμενος σε οικοδομή στο κέντρο των Τρικάλων νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης.
Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalavoice.gr πρόκειται για 54χρονο ελαιοχρωματιστή ο οποίος φέρεται να ένιωσε αδιαθεσία, έχασε τις αισθήσεις του και να έπεσε από 1.5 μέτρο ύψος. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Τρικάλων όπου επιβεβαιώθηκε δυστυχώς ο θάνατός του.
Πηγή: trikalavoice.gr
- SALADI: Το ξενοδοχείο που ήταν 50 χρόνια μπροστά από την εποχή του αλλά κατηγορήθηκε ως τόπος οργίων - Δείτε βίντεο
- Συνεχίζονται οι καταβολές του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής - 161 εκατ. ευρώ έχουν καταβληθεί μέχρι σήμερα
- Ηθοποιός γνωστής σειράς ανάμεσα στα μέλη της σπείρας που έκλεβε αυτοκίνητα στην Αττική
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.