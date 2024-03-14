Λογαριασμός
SALADI: Το ξενοδοχείο που ήταν 50 χρόνια μπροστά από την εποχή του αλλά κατηγορήθηκε ως τόπος οργίων - Δείτε βίντεο

Ένα ξενοδοχείο που απευθύνονταν αποκλειστικά σε γυμνιστές και παρείχε στους επισκέπτες του πρωτοποριακές ακόμα και για τις μέρες μας υπηρεσίες

SALADI

Δίπλα σε μια από τις ομορφότερες παραλίες της Πελοποννήσου και πιο συγκεκριμένα της Αργολίδας πριν από 50 περίπου χρόνια δημιουργήθηκε μια τουριστική μονάδα που ήταν πολύ μπροστά από την εποχή της.

Αναφερόμαστε στο HOTEL SALADI  πολύ κοντά στο χωριό Δίδυμα Αργολίδας που είναι γνωστό στις μέρες μας για τους εντυπωσιακούς κρατήρες - δολίνες που βρίσκονται σε αυτό. 

Το HOTEL SALADI ήταν ένα ξενοδοχείο που απευθύνονταν αποκλειστικά σε γυμνιστές και παρείχε στους επισκέπτες του πρωτοποριακές ακόμα και για τις μέρες μας υπηρεσίες. 

Δείτε το βίντεο μας και μάθετε την ιστορία μιας τουριστική πρότασης που ήταν πολύ μπροστά απο την εποχή της και αν τα είχε καταφέρει να επιβιώσει μέχρι σήμερα ίσως και να είχε αλλάξει τον τουριστικό χάρτη της χώρας μας.

Πηγή: Up Stories

