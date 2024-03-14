Συνεχίζονται οι καταβολές της πρώτης αρωγής, σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της υποβολής αιτήσεων και των σχετικών διασταυρώσεων που έγιναν από τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Νέες πληρωμές πρώτης αρωγής πραγματοποιήθηκαν σήμερα προς τους πληγέντες από τις πλημμύρες που εκδηλώθηκαν στις αρχές Σεπτεμβρίου σε διάφορες περιοχές της Θεσσαλίας, αλλά και στη Στερεά Ελλάδα. Συγκεκριμένα, πιστώθηκαν 2.891.402 ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς πολιτών.

Ειδικότερα, σήμερα, καταβλήθηκαν 88.402 ευρώ σε 29 φυσικά πρόσωπα για την αντιμετώπιση πρώτων βιοτικών αναγκών και απλών επισκευαστικών εργασιών ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής σε περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για πληρωμές που προέκυψαν μέσα από τις διασταυρώσεις που έκαναν τα στελέχη της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής στις αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην πλατφόρμα πρώτης αρωγής, arogi.gov.gr. Επίσης, διενεργήθηκαν πληρωμές ύψους 2.798.000 ευρώ προς 454 επιχειρήσεις ως πρώτη αρωγή έναντι της επιχορήγησης των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πλημμύρες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι κτηνοτροφικές μονάδες και οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, σε συνέχεια ολοκλήρωσης των αιτήσεων του δεύτερου κύκλου.

Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο του πρώτου και του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής, έχουν καταβληθεί 161.011.126 ευρώ προς 46.391 νοικοκυριά, επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από το πρωτόγνωρο πλημμυρικό φαινόμενο που έπληξε τη Θεσσαλία και άλλες περιοχές.

Συνεχίζεται η καταβολή του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες ανάλογα με τη ροή των στοιχείων από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Τα στελέχη της διεύθυνσης κρατικής Αρωγής της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, είναι σε στενή επικοινωνία με τις Περιφέρειες και τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να προχωρήσει το έργο των επιτροπών και των κλιμακίων κρατικής αρωγής των Περιφερειών, με αποτέλεσμα τις επόμενες ημέρες να έχουμε νέες καταβολές πρώτης αρωγής.

Μέχρι τώρα 3.400 επιχειρήσεις και αγρότες έλαβαν την προκαταβολή του 50% της κρατικής αρωγής

Συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις που επλήγησαν από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα του Σεπτεμβρίου του 2023, καθώς και προς τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες για τις ζημιές τους στον εξοπλισμό τους, στα πάγιά τους, στο έγγειο κεφάλαιο και άλλα σχετικά από τις ίδιες φυσικές καταστροφές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Το πλαίσιο περιλαμβάνει (α) τη χορήγηση της πρώτης αρωγής, (β) τη χορήγηση της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής (ενσωματώνοντας την πρώτη αρωγή που χορηγήθηκε), και (γ) τη χορήγηση της τελικής επιχορήγησης της κρατικής αρωγής (ενσωματώνοντας την προκαταβολή που χορηγήθηκε), που φτάνει στο 70% της εκτιμηθείσας ζημιάς με ανώτατο όριο τις 500.000 ευρώ.

Έτσι, σε συνέχεια της χορήγησης της πρώτης αρωγής προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες που επλήγησαν από τα πρωτοφανή πλημμυρικά φαινόμενα, έχει ξεκινήσει από τον Δεκέμβριο του 2023 η χορήγηση της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι η πρώτη αρωγή προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες συνεχίζεται στο πλαίσιο του δεύτερου κύκλου της πρώτης αρωγής και έχει φτάσει στο σύνολό της μέχρι τώρα τα 57,3 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη, 12 Μαρτίου 2024 και χθες, Τετάρτη 13 Μαρτίου, καταβλήθηκαν 4.660.881 ευρώ, ως προκαταβολή 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής, προς 321 επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες. Παράλληλα, σε 986 περιπτώσεις επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και κτηνοτροφικών μονάδων η πρώτη αρωγή συνολικού ύψους 2.726.000 ευρώ, που είχε χορηγηθεί συμψηφίστηκε με το ποσό που αναλογούσε στο ποσό της προκαταβολής του 50% της επιχορήγησης της κρατικής αρωγής. Συνεπώς, η φάση της χορήγησης της προκαταβολής του 50% της κρατικής αρωγής προς επιχειρήσεις, αγροτικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφικές μονάδες έχει ολοκληρωθεί για 3.403 δικαιούχους με το συνολικό ύψος της επιχορήγησης να φτάνει τα 33.100.297 ευρώ.

Η γενική γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με τις επιτροπές και τα κλιμάκια κρατικής αρωγής της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, συνεχίζει την υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής, τόσο με καταβολές πρώτης αρωγής, όσο και τις καταβολές της προκαταβολής του 50% της τελικής επιχορήγησης ανάλογα με τη ροή των στοιχείων από τις Περιφέρειες.

