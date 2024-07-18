Σε νέα προκλητική ενέργεια προχώρησε η τουρκική κυβέρνηση η οποία αμφισβητεί έμπρακτα τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας στην ανατολική Μεσόγειο, βαφτίζοντας «τουρκική υφαλοκρηπίδα» περιοχή νότια της Καρπάθου.

Το απόγευμα της Τετάρτης οι τουρκικές Αρχές μέσω του σταθμού της Αττάλειας εξέδωσαν NAVTEX (0671/24) ως απάντηση στη χθεσινή NAVTEX που εξέδωσε ο Σταθμός του Ηράκλειου για έρευνες σχετικές με την τοποθέτηση υποβρυχίου καλωδίου από το πλοίο IEVOLI RELUME στο Καρπάθιο και στο Στενό της Κάσου για το διάστημα 17-29 Ιουλίου.

Η τουρκική NAVTEX επισημαίνει ότι μέρος των ερευνών αφορά περιοχή τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Σπεύδουν μάλιστα να παραπέμψουν στην επιστολή που είχε αποστείλει η Τουρκία στον ΟΗΕ στις 18 Μαρτίου 2020 με την οποία μονομερώς και αυθαίρετα δήλωνε τα εξωτερικά όρια της ΑΟΖ της.

Επίσης, οι τουρκικές Αρχές δηλώνουν ακόμη ότι όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες στην περιοχή «τουρκικής θαλάσσιας δικαιοδοσίας» θα πρέπει να συντονίζονται από τις αρμόδιες τουρκικές Αρχές.

Η τουρκική NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας:

TURNHOS N/W : 0671/24 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 18-07-2024 15:56)TURNHOS N/W : 0671/24

MEDITERRANEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA41-693/24 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

3. CANCEL THIS MESSAGE 202100Z JUL 24.

Πηγή: skai.gr

