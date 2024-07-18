Έβαλαν φωτιά σε σκουπίδια και πλαστικά καθίσματα στο Beach Volley στο Παλαιό Φάληρο

Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά, που ξέσπασε σε σκουπίδια και σε πλαστικά καθίσματα στις εγκαταστάσεις του beach volley στο Παλαιό Φάληρο, το βράδυ της Πέμπτης.

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και μέσα σε λίγη ώρα, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Διενεργείται έρευνα για να εντοπιστούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Πηγή: skai.gr

