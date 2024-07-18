Λογαριασμός
Έβαλαν φωτιά σε σκουπίδια και πλαστικά καθίσματα στο Beach Volley στο Παλαιό Φάληρο

Μέσα σε λίγη ώρα τέθηκε υπό μερικό έλεγχο η φωτιά 

Beach Volley

Συναγερμός στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά, που ξέσπασε σε σκουπίδια και σε πλαστικά καθίσματα στις εγκαταστάσεις του beach volley στο Παλαιό Φάληρο, το βράδυ της Πέμπτης. 

Η επέμβαση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και μέσα σε λίγη ώρα, η φωτιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο. Διενεργείται έρευνα για να εντοπιστούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

