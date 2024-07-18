Τις τελευταίες ώρες επιχειρείται κυβερνοεπίθεση στα πληροφοριακά συστήματα του Κτηματολογίου, αναφέρει στην ενημέρωσή του για την αντιμετώπιση του περιστατικού το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Από την πρώτη στιγμή έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπιση της όλοι οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς καθώς και ομάδα ειδικών για την αντιμετώπισή τέτοιων κρίσεων.

Οι ενέργειες που έχουν ήδη γίνει και συνεχίζονται έχουν στόχο την απομόνωση των δικτύων και των συστημάτων ώστε να αποκοπεί κάθε πρόσβαση κακόβουλου χρήστη ή λογισμικού.

Από τη μέχρι στιγμής ανάλυση των ειδικών, προκύπτει πως η επίθεση δεν έχει επιτύχει τον σκοπό της σε καμία κρίσιμη υποδομή και όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες παραμένουν ενεργές.

Οι ενέργειες αντιμετώπισης της επίθεσης συνεχίζονται μέχρι την οριστική αποτροπή της και θα υπάρξει νέα ενημέρωση.

