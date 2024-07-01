Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης

Αναφορές στη «Γαλάζια Πατρίδα», κάνουν πάλι τουρκικά ΜΜΕ, με αφορμή την τουρκική Navtex που εκδόθηκε σε την περασμένη εβδομάδα σε περιοχή που επικαλύπτει την ελληνική υφαλοκρηπίδα. Στο περιστατικό εμπλέκουν μάλιστα και την ιταλική κυβέρνηση. Η Άγκυρα επιμένει ότι αυτή είναι η υφαλοκρηπίδα, της με βάση και τον χάρτη που έχει στείλει στον ΟΗΕ.

«Η Τουρκία δεν άφησε την Ελλάδα και την Κύπρο να κάνουν εργασίες στην υφαλοκρηπίδα της, στη Γαλάζια Πατρίδα» αναφέρει η Milliyet παρουσιάζοντας σχετικό χάρτη.



Η εφημερίδα Turkiye σχολιάζει ότι «το εμπορικό πλοίο πόντισης καλωδίων CS TELIRI (φωτό Marine Traffic), ιδιοκτησίας της ιταλικής εταιρείας Elettra, πιθανώς μετά από διαβούλευση με την ιταλική κυβέρνηση, υπέβαλε αίτηση στην Τουρκία, για να ενημερώσεις για τις εργασίες στα τμήματα της τουρκικής υφαλοκρηπίδας εντός της ‘’Γαλάζιας Πατρίδας’’, στο πλαίσιο της πόντισης καλωδίου επικοινωνίας μεταξύ Ιταλίας και Κύπρου».

«Η Τουρκία εξέδωσε επίσης την απαιτούμενη NAVTEX μέσω του σταθμού της Αττάλειας. Η κατάσταση αυτή εξόργισε την Ελλάδα και την ‘’ελληνοκυπριακή διοίκηση’’ (Κυπριακή Δημοκρατία), που σύμφωνα με τον λεγόμενο χάρτη της Σεβίλλης, η περιοχή ανήκει σε αυτές και ως εκ τούτου η Λάρνακα ήταν ο μόνος σταθμός που έχει το δικαίωμα να εκπέμπει NAVTEX».

«Αυτή η αποφασιστικότητα της Τουρκίας έκανε πολλές χώρες να ξυπνήσουν από τα όνειρα που έβλεπαν σχετικά με την ανατολική Μεσόγειο. Ήθελαν να κατασκευάσουν τον αγωγό East Med,που αγνοούσε την τουρκική υφαλοκρηπίδα και σχεδίαζαν το αέριο του Ισραήλ να το μεταφέρουν στην Ευρώπη. Η Τουρκία με σεισμικές έρευνες και γεωτρήσεις δεν υποχώρησε καθόλου σχετικά με τις θέσεις της για τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της» ισχυρίζεται η εφημερίδα.

Milliyet

Από πλευράς της η Milliyet προσθέτει ότι «οι τουρκικές Navtex ενόχλησαν την Ελλάδα και την "ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου". Ενώ η ένταση των Navtex που ξεκίνησε στις αρχές της εβδομάδας συνεχίζεται, ο Σταθμός Αττάλειας του Τμήματος Ναυσιπλοΐας, Υδρογραφίας και Ωκεανογραφίας της Διοίκησης Ναυτικών Δυνάμεων επικαιροποίησε την ανακοίνωσή της για τη λειτουργία του Teliri στις 23.44 το βράδυ της Παρασκευής. Στην ανακοίνωση αυτή αναφέρθηκε ότι η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 29 Ιουνίου και 21 Ιουλίου. Ωστόσο, διατηρήθηκαν όπως ήταν, οι συντεταγμένες της προηγούμενης Navtex σχετικά με την περιοχή όπου θα εργαστεί το πλοίο».

Σημειώνεται ότι η αντίδραση των ελληνικών αρχών ήταν άμεση. Από τον σταθμό του Ηρακλείου εκδόθηκε NAVTEX με την οποία προανήγγειλε εργασίες πόντισης υποθαλάσσιου καλωδίου από το C/S Teliri για το διάστημα από 25 Ιουνίου έως στις 23 Ιουλίου, καταγράφοντας την περιοχή η οποία ανήκει στην ελληνική ΑΟΖ.

