Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, χθες το μεσημέρι, από αστυνομικούς του τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, ένας 49χρονος για σωματικές βλάβες, εξύβριση και απειλή - εγκλήματα που τελέστηκαν με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 49χρονος, ιδιοκτήτης συνεργείου, το απόγευμα της Τρίτης επιτέθηκε με γροθιές και κλωτσιές σε βάρος 27χρονου αλλοδαπού, εργαζόμενου στην επιχείρησή του, με αφορμή διαφωνία στο πλαίσιο της εργασιακής τους σχέσης. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, ο 49χρονος απηύθυνε υβριστικές εκφράσεις και απειλές, θίγοντας την εθνική καταγωγή του εργαζομένου του.

Κατά την προσπάθεια του αλλοδαπού να απομακρυνθεί από το σημείο της επίθεσης, ο επιτιθέμενος επιβιβάστηκε σε όχημα εντός του συνεργείου και αποπειράθηκε να τον χτυπήσει, καταδιώκοντας τον με αυτό και στην κοντινή περιοχή, όπου προσέτρεξε ο 27χρονος, στην προσπάθεια του να απεγκλωβιστεί.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

