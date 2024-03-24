Νέα Σμύρνη Λάρισας: Ενας τραυματίας μετά από συμπλοκή μεταξύ Ρομά

Σε συναγερμο βρίσκονται οι αρχές της Λάρισας, μετά από σοβαρό επεισόδιο μεταξύ Ρομά που σημειώθηκε εχθές το βράδυ στη συνοικία της Νέας Σμύρνης.

Σύμφωνα με πηγές του onlarissa.gr, νεαρό άτομο από τον καταυλισμό των Ρομά, τραυματίστηκε από αιχμηρό αντικείμενο στο χέρι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας.

Πηγή: onlarissa.gr

