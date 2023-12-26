Σημαντικές ζημιές εσωτερικά και εξωτερικά προκλήθηκαν από πυρκαγιά ,στο εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία ,που βρίσκεται σε υψόμετρο 700 μέτρων και είναι από τα υψηλότερα σημεία της Καλύμνου, με τη μαγευτική θέα, που έχει μπροστά του όλο το νησί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του kalymnos-news.gr η φωτιά εκδηλώθηκε τις προηγούμενες ημέρες, χωρίς να γίνει άμεσα αντιληπτό και χωρίς να είναι γνωστή η αιτία. Χθες 25 Δεκεμβρίου 2023, επισκέπτες που βρέθηκαν στην περιοχή, είδαν τις ζημιές που υπήρχαν και ενημέρωσαν τον Εθελοντικό Πυροσβεστικό Σταθμό που έχει επιληφθεί του θέματος.



Η πρώτη εκτίμηση ,χωρίς να είναι επίσημη, η πυρκαγιά να έχει εκδηλωθεί από πτώση κεραυνού, τις προηγούμενες ημέρες που στην περιοχή επικρατούσαν καταιγίδες.

Από το ανακριτικό Τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω θα πραγματοποιηθεί αυτοψία για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς και για να καταγραφούν οι ζημιές.

