Ρεπορτάζ Μάκης Συνοδινός

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 35χρονος οπαδός που φέρεται να συμμετείχε στα επεισόδια της Νέας Φιλαδέλφειας όπου έχασε τη ζωή του ο Μιχάλης Κατσουρής.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτικής εμφάνισης σε ΑΤ δύο φορές το μήνα και της υποχρεωτικής παρουσίας στο ΑΤ της περιοχής του όταν υπάρχει αγώνας.

Το κατηγορητήριο για το οποίο απολογήθηκε περιλαμβάνει τα αδικήματα της έκρηξης, της κατοχής εκρηκτικών υλών, της βιαιοπραγίας (αδίκημα του αθλητικού νόμου) και της επικίνδυνης σωματικής βλάβης.

Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για τον οπαδό του οποίου γενετικό υλικό είχε εντοπιστεί σε μαχαίρι που έφερε γενετικό υλικό και του Μιχάλη Κατσουρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 35χρονος υποστήριξε πως δεν έχει καμία εμπλοκή στην υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 29χρονου οπαδού της ΑΕΚ.

Πηγή: skai.gr

