Στον Δήμο Αθηναίων παραχωρείται από την ΕΤΑΔ το ιστορικό θέατρο «ΕΜΠΡΟΣ»

Το θέατρο «Εμπρός», έναν εμβληματικό χώρο πολιτισμού που βρίσκεται στη συνοικία του Ψυρρή, αποκτά ο Δήμος Αθηναίων κατόπιν σχετικής σύμβασης που υπογράφηκε με την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), μετά από προσπάθειες που διήρκησαν αρκετούς μήνες. Πλέον, ο Δήμος Αθηναίων μπορεί να αναλάβει την αποκατάσταση και ανάδειξη του ακινήτου.

Το κτίριο του θεάτρου ανεγέρθηκε τη δεκαετία του 1930 και λειτούργησε αρχικά ως τυπογραφείο της εφημερίδας ΕΜΠΡΟΣ. Από το 1988 έως το 2007 λειτούργησε για πρώτη φορά ως θέατρο, ενώ το 2011 τέθηκε υπό κατάληψη.

«Έγινε το πρώτο βήμα ώστε το «ΕΜΠΡΟΣ» να γίνει ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκό και ασφαλές θέατρο και να δώσει μια πολύτιμη «ανάσα» πολιτισμού στους κατοίκους, τους επισκέπτες και στους ανθρώπους της τέχνης. Με σχέδιο και επιμονή, πετύχαμε να δώσουμε στην πόλη έναν ακόμη χώρο πολιτισμού», δήλωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Κώστας Μπακογιάννης.

Από την πλευρά του ο Εντεταλμένος Σύμβουλος, εκτελών χρέη Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΤΑΔ, Παναγιώτης Μπαλωμένος δήλωσε χαρακτηριστικά: «H συμφωνία στην οποία καταλήξαμε με τον Δήμο Αθηναίων σηματοδοτεί ένα νέο κεφάλαιο ανάδειξης και αξιοποίησης ενός εμβληματικού και ιστορικού ακινήτου. Με τον τρόπο αυτό μέσα από την στενή και αγαστή συνεργασία της ΕΤΑΔ με τον Δήμο Αθηναίων διορθώνουμε μία προβληματική κατάσταση του παρελθόντος που μέσα από τις κατάλληλες παρεμβάσεις ανάδειξης και αποκατάστασης από την πλευρά του Δήμου θα επαναφέρουν το ιστορικό θέατρο Εμπρός στη θέση που του αρμόζει προς όφελος των δημοτών και των επισκεπτών της Αθήνας. Η συμφωνία αυτή αποδεικνύει ότι σε συνεργασία με όλους τους Δήμους και τους τοπικούς φορείς σε όλη τη χώρα μπορούμε να συνεργαστούμε αποτελεσματικά, ώστε να επιλύσουμε διαχρονικά προβλήματα που αφορούν τα ακίνητα του Ελληνικού Δημοσίου και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις αξιοποίησης τους με θετικά αποτελέσματα για τις τοπικές κοινωνίες και συνολικά για τη χώρα».

Το θέατρο «Εμπρός» αποτελεί έναν από τους πολλούς κρίκους στην αλυσίδα των παρεμβάσεων της σημερινής δημοτικής αρχής, που εμπλούτισαν την Αθήνα με νέους ελεύθερους δημόσιους χώρους, εμβληματικά τοπόσημα και ιστορικά κτίρια που συνδέονται με την ιστορία της πόλης.

Την τελευταία τετραετία, στον Δήμο Αθηναίων περιήλθαν ακίνητα όπως το ιστορικό «Αναπαυτήριο» του Πικιώνη στον Λόφο του Φιλοπάππου, το θέατρο του λόφου Λυκαβηττού, το Ολυμπιακό κολυμβητήριο στο Ζάππειο, το πρώην εργοστάσιο Βότρυς στα Σεπόλια.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.