Κατηγορούμενη για ηθική αυτουργία σε αρπαγή είναι η νεαρή γυναίκα που είχε καταγγείλει ότι υπέστη βιασμό σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια πρωτοχρονιάτικου πάρτι το 2022- υπόθεση που απασχόλησε την κοινή γνώμη και έκλεισε με βούλευμα του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών το οποίο απήλλαξε το εμπλεκόμενο πρόσωπο.

Η 26χρονη, σήμερα, γυναίκα κατέστη κατηγορούμενη - μαζί με τέσσερα ακόμη άτομα και μεταξύ αυτών ο τότε εργοδότης της - έπειτα από μήνυση για αρπαγή και ξυλοδαρμό που είχε υποβάλει ο φερόμενος ως διοργανωτής του επίμαχου πάρτι.

Το κατηγορητήριο περιλαμβάνει εκτός από την πράξη της αρπαγής σε βαθμό κακουργήματος, αδικήματα όπως σωματικές βλάβες και εξύβριση.

Η καταγγελλόμενη αρπαγή - σύμφωνα με τον μηνυτή - είχε γίνει μετά την έναρξη της ποινικής έρευνας για την κύρια καταγγελία περί βιασμού.

Κατόπιν αστυνομικής έρευνας η (νέα) δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.

Τα πέντε κατηγορούμενα πρόσωπα παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στον 6η τακτική ανακρίτρια και πήραν ρητή προθεσμία. Στην ανακρίτρια εμφανίστηκε και η 26χρονη, συνοδευόμενη από τον συνήγορό της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

