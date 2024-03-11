Νέα αφισορύπανση στην Αττική-Με εντολή Χαρδαλιά ξηλώνονται και οι αφίσες του ΚΚΕ

Στο ξήλωμα αφισών που είχαν τοποθετηθεί παράνομα -αυτή τη φορά- από το ΚΚΕ προχωρούν τις τελευταίες ώρες, συνεργεία της Περιφέρειας Αττικής, με εντολή του Νίκου Χαρδαλιά.

Ήδη έχουν «κατέβει» αφίσες από τη Λεωφόρο Συγγρού και από τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης που τοποθετήθηκαν τη νύχτα, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, από μέλη του Περισσού, με αφορμή το συλλαλητήριο που διοργανώνει το ΚΚΕ τη Δευτέρα 11 Μαρτίου, στο Σύνταγμα.

Πρόκειται για το τρίτο… «κρούσμα», καθώς έχει προηγηθεί η παράνομη αφισοκόλληση από τον επικεφαλής του ΛΑΟΣ και μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Φίλιππο Καμπούρη, αλλά και από τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, όταν τα συνεργεία της Περιφέρειας είχαν μάλιστα επιδοθεί σε έναν ιδιότυπο… «κλεφτοπόλεμο», τις προηγούμενες εβδομάδες, με τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που επανατοποθετούσαν κάθε βράδυ τις παράνομες αφίσες.

Περιπτώσεις για τις οποίες -και για τις δύο, όπως επισημαίνεται από την Περιφέρεια Αττικής- έχουν ήδη επιβληθεί τα ανώτατα πρόστιμα που προβλέπει ο νόμος.

«Η αθλιότητα που αφορά στην αυθαιρεσία απέναντι στο αστικό περιβάλλον συνεχίζεται», τόνισαν συνεργάτες του Νίκου Χαρδαλιά, προσθέτοντας ότι ο Περιφερειάρχης Αττικής δεν πρόκειται να επιτρέψει καμία έκπτωση στο θέμα αυτό.

«Ο νόμος δεν έχει κομματικό πρόσημο. Και σε αυτά τα ζητήματα ο κ. Χαρδαλιάς δεν πρόκειται να κάνει ούτε μισό βήμα πίσω», σημείωσαν με νόημα, υπογραμμίζοντας ότι -και σε αυτή την περίπτωση- οι.. «καμπάνες» θα είναι βαριές και τα προβλεπόμενα πρόστιμα θα επιδοθούν κανονικά. «Εξαιρέσεις δεν γίνονται για κανέναν», σημείωσαν χαρακτηριστικά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

