Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων στον περιφερειακό Θεσσαλονίκης

Καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα το απόγευμα, στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, η σύγκρουση των οχημάτων έγινε στις 17:00 στο ύψος της Ευκαρπίας, στο ρεύμα προς δυτικά.

Επί τόπου έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις.

Από το συμβάν δεν προέκυψε τραυματισμός. Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται με ιδιαίτερα χαμηλές ταχύτητες.

