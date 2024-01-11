Σύσκεψη κυβερνητικού κλιμακίου για την πορεία ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας πραγματοποιήθηκε σήμερα το μεσημέρι, στο Δημαρχείο της Καρδίτσας.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας. Μετά τη σύσκεψη η πολιτική ηγεσία του ΥπΑΑΤ θα έχει σειρά συσκέψεων με φορείς της περιοχής και θα πραγματοποιήσει επισκέψεις έως και την Κυριακή σε περιοχές, επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα και συνεταιρισμούς που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες.

Στη σύσκεψη μετείχαν οι υπουργοί Περιβάλλοντος & Ενέργειας Θεόδωρος Σκυλακάκης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος, οι γενικοί γραμματείς Χωρικού Σχεδιασμού & Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος. Επίσης είχαν προσκληθεί και παρέστησαν, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, αντιπεριφερειάρχες, οι νεοκλεγέντες δήμαρχοι της Θεσσαλίας, εκπρόσωποι των Επιμελητηρίων, και εκπρόσωποι της ΕΘΕΑΣ και συνεταιριστικών οργανώσεων.

Θ.Σκυλακάκης: Ζήτημα ζωής για τη Θεσσαλία, η σωστή διαχείριση των υδάτων

Ζήτημα ζωής για τη Θεσσαλία χαρακτήρισε τη σωστή διαχείριση των υδάτων ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Θόδωρος Σκυλακάκης αναγγέλλοντας ότι εντός του επομένου 15ημέρου θα δοθεί για διαβούλευση και αμέσως μετά θα έλθει στη Βολή προς ψήφιση, η ρύθμιση που θα προβλέπει τη συγκρότηση του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδάτων για τη Θεσσαλία. «Πρέπει να ξαναδούμε από το μηδέν, το ζήτημα της διαχείρισης του νερού, γιατί χωρίς νερό δεν μπορεί να προχωρήσει αυτός ο τόπος. Η σωστή διαχείριση των υδάτων είναι ζήτημα ζωής για τη Θεσσαλία. Και αυτή αποτελεί ευθύνη όλων μας», είπε χαρακτηριστικά.

Σημείωσε ότι η αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων καιρικών φαινομένων ως συνέπεια της κλιματικής κρίσης, απαιτεί συναινέσεις. «Απαιτείται να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας γιατί δεν ξέρουμε πώς, πότε και σε ποια ένταση θα επαναληφθούν αυτά τα φαινόμενα», είπε και προσέθεσε: «Η κλιματική κρίση είναι μια νέα πραγματικότητα για την οποία, παγκοσμίως, έχουμε ελάχιστη γνώση». Τόνισε ότι εκτός από την έννοια της προστασίας, πρέπει στη υιοθετήσουμε και την έννοια της ανθεκτικότητας, επισημαίνοντας ότι το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος θα το κάνει με τον νέο οικοδομικό κανονισμό, «αλλά αυτό πρέπει να περιλαμβάνεται σε κάθε δραστηριότητα όλων των πολιτών».

Παράλληλα είπε ότι μαζί με τον γενικό γραμματέα του υπουργείου, Θύμιο Μπακογιάννη, έχουν να αντιμετωπίσουν θέματα όπως:

Τη μετεγκατάσταση κατοίκων από περιοχές που έχουν πληγεί.

Τη χωροταξική μελέτη του Παλαμά, την οποία θα χρηματοδοτήσει το υπουργείο.

Την τροποποίηση του περιφερειακού χωροταξικού την οποία, επίσης, θα αναλάβει το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Ανακοίνωσε επίσης ότι:

Ο Δήμος της Καρδίτσας θα ενταχθεί κανονικά στο Ταμείο Ανάκαμψης σε ό,τι αφορά στις αναπλάσεις (είχε χάσει τις προθεσμίες λόγω των πλημμυρών). Μαζί με τους άλλους δήμους της Θεσσαλίας θα απορροφηθούν για αναπλάσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης 3,6 εκατ. ευρώ

Με νομοθετική ρύθμιση που θα γίνει άμεσα, θα δίνεται η δυνατότητα η Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης να βοηθήσει τις τοπικές υπηρεσίες για να ξεμπλοκάρουν οι οικοδομικές άδειες

Διορθώνεται η αστοχία της ΔΕΗ με τις αποκοπές ρεύματος σε ορισμένες αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ήδη από χθες έχουν αρχίσει επανασυνδέσεις σε 301 περιπτώσεις που είχε κοπεί η παροχή ρεύματος λόγω οφειλών. Σε ό,τι αφορά στις οφειλές, είπε ότι σε συνεργασία με τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας & Κλιματικής Κρίσης Χρήστο Τριαντόπουλο θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία για άτοκη ρύθμιση των συγκεκριμένων οφειλών.

Τέλος ο Θόδωρος Σκυλακάκης ανακοίνωσε ότι συνεργεία του υπουργείου έχουν καταγράψει τις καταστροφές στον αστικό ιστό σε όλη τη Θεσσαλία και πλέον, χωρίς πρόσθετη διαδικασία, εναπόκειται στους δήμους της περιοχής να απορροφήσουν τα 12,6 εκατ. ευρώ που έχουν δεσμευθεί για τον σκοπό αυτό.

Λ.Αυγενάκης: Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τη Θεσσαλία

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης επισήμανε πως αντικείμενο της σύσκεψης αποτελεί «το σύνολο των θεμάτων που αφορούν το πρόγραμμα ανασυγκρότησης της Θεσσαλίας» και τόνισε ότι «η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τη Θεσσαλία και κάθε παραγωγική μονάδα, είτε στον πρωτογενή τομέα, είτε στη μεταποίηση.

Ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει διαθέσει έως σήμερα, μέσω όλων των εμπλεκομένων υπουργείων πόρους που πλησιάζουν το μισό δισεκατομμύριο για τη στήριξη και αποκατάσταση της περιοχής, «ενώ με ταχύτατα βήματα οργανώνεται η επόμενη μέρα».

«Το συνολικό κόστος αποκατάστασης των ζημιών και των έργων που θα εγγυώνται ένα ασφαλές αύριο στη Θεσσαλία, όπως έχει δηλώσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ. Πρόκειται για έργα που αφορούν όλο το φάσμα των δράσεων, από την κεντρική κυβέρνηση έως τους δήμους και την Περιφέρεια. Έργα που θα γίνουν με βάση τη μελέτη της Ολλανδικής εταιρείας HVA International -η οποία έχει τεράστια εμπειρία σε αντιπλημμυρικά έργα και είναι παγκοσμίως αναγνωρισμένη- και τα οποία θα έχουν μια αλληλουχία καθώς θα συνδέονται μεταξύ τους και το ένα θα είναι υποστηρικτικό του άλλου» σημείωσε ο κ. Αυγενάκης και ανακοίνωσε πως «για τον λόγο αυτό, με απόφαση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ορίζεται συντονιστής αποκατάστασης και ανασυγκρότησης για την περαιτέρω παρακολούθηση και συντονισμό των έργων και δράσεων του σχεδίου στήριξης και αποκατάστασης Θεσσαλία, στη Γενική Γραμματεία Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας».

Όπως τόνισε ο κ. Αυγενάκης, η κυβέρνηση αμέσως μετά τις πλημμύρες κινήθηκε «ταχύτατα» σε τρία επίπεδα:

«Πρώτον, να αποτρέψουμε την υγειονομική κρίση. Σας θυμίζω ότι εκατοντάδες χιλιάδες νεκρά ζώα αποτελούσαν έναν πρωτόγνωρο υγειονομικό κίνδυνο τον οποίο αποτρέψαμε μέσα από σκληρή και επίπονη δουλειά που έκαναν τα συναρμόδια υπουργεία σε συνεργασία με την Περιφέρεια. Τις εργασίες συντόνισαν ο γγ του ΥπΑΑΤ Γιώργος Στρατάκος και ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Αγροτικού Απόστολος Μπίλης.

Δεύτερον, φροντίσαμε οι πληγέντες να νιώσουν τη στήριξη της Πολιτείας. Περισσότερα από 450 εκατ. ευρώ έχουν διατεθεί από τα συναρμόδια υπουργεία.

Τρίτον, λαμβάνουμε μια σειρά μέτρων που θα οδηγήσουν στην ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Τα αναπτυξιακά μέτρα αφορούν το σύνολο της κυβερνητικής πολιτικής».

Στη συνέχεια αναφέρθηκε συνοπτικά στις ενέργειες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

«Ήδη έχουν καταβληθεί προκαταβολές 150 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις τη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο. Τα 16,5 για το ζωικό κεφάλαιο κατεβλήθησαν μόλις 18 ημέρες μετά τη λήξη υποβολής των δηλώσεων και τα 107,5 σε 25 ημέρες μετά. Επί πλέον στις 21 Δεκεμβρίου καταβλήθηκαν 26 εκατ. ευρώ σε πληγέντες.

Το σύνολο των αποζημιώσεων που θα καταβάλει ο ΕΛΓΑ εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 260 εκατ. ευρώ, ποσό που έχει εξασφαλίσει η κυβέρνηση.

Παράλληλα 2,5 εκατ. ευρώ έχουν διασφαλισθεί για τους αλιείς της περιοχής, ως απώλεια εισοδήματος και 15,8 εκατ. ευρώ από το Γεωργικό Αποθεματικό του 2023, για να δοθούν σε όσους παραγωγούς (χοιροτρόφους, πτηνοτρόφους, παραγωγούς αρωματικών φυτών κ.α.) δεν είχαν υποχρέωση, εκ του κανονισμού του ΕΛΓΑ, να ασφαλιστούν. Με την συγκεκριμένη ομάδα παραγωγών θα έχουμε ξεχωριστή συνάντηση αύριο.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή ειδικού μέτρου μέσα από το ΠΑΑ για ενίσχυση των παραγωγών στις παρακάρλιες περιοχές. Το Τεχνικό Δελτίο του έργου έχει ολοκληρωθεί. Το έργο του Συμβούλου έχει ανατεθεί στον κ. Δημήτρη Σοφολόγη -όπως γνωρίζετε πρόκειται για συντοπίτη σας που είναι πρόεδρος της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Γεωπόνων- και αναμένεται σύντομα να ολοκληρώσει το παράρτημα του Τεχνικού Δελτίου με τις τιμές ενίσχυσης. Τότε θα γίνει αποστολή του Τεχνικού Δελτίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σχετική διαβούλευση και έγκριση. Όπως έχουμε ήδη ανακοινώσει, η συμμετοχή των πληγέντων στο εν λόγω μέτρο θα γίνεται μέσω της δήλωσης καλλιέργειας ΟΣΔΕ 2024, χωρίς να απαιτείται η κατάθεση ξεχωριστού φακέλου δικαιολογητικών.

Σημειώνω ότι κλιμάκιο του ΥπΑΑΤ θα επισκεφθεί τα παρακάρλια χωριά.

Δυνητικοί δικαιούχοι είναι αυτοί που θα δηλώσουν στο ΟΣΔΕ τις πλημμυρισμένες εκτάσεις, με την προϋπόθεση να έχουν υποβάλλει δήλωση ΟΣΔΕ και το 2023.

Έχει ήδη προδημοσιευθεί η πρόσκληση για το πρόγραμμα απονιτροποίησης ύψους 100 εκατ. ευρώ για τις πληγείσες περιοχές. Θα δοθεί παράταση στους δικαιούχους της δεύτερης πρόσκλησης του μέτρου της απονιτροποίησης της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, ύψους 50 εκατ. ευρώ. Δηλαδή συνολικά για το νέο μέτρο της απονιτροποίησης θα δοθούν 150 εκατ. ευρώ. Σε φάση υλοποίησης βρίσκονται επίσης μια σειρά μέτρων, όπως το 5.2 του ΠΑΑ, ύψους 45 εκατ. ευρώ, που αφορά στην αντικατάσταση του απωλεσθέντος ζωικού κεφαλαίου και την ανακατασκευή των σταβλικών εγκαταστάσεων.

Η προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί την επόμενη εβδομάδα. Αμέσως μετά θα ακολουθήσει η υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερομένους σε ψηφιακή πλατφόρμα που είναι ήδη έτοιμη».

Θ.Λιβάνιος: Δεν υπάρχει μέρα για χάσιμο

Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος τόνισε ότι ήδη το ΥΠΕΣ έχει δώσει στους δήμους της Θεσσαλίας που υπέστησαν ζημιές 122 εκατ. ευρώ. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται, όπως διευκρίνισε, η αποκατάσταση ζημιών στα σχολεία, την οποία ανέλαβε το Υποδομών.

Ο αναπληρωτής ΥΠΕΣ επισήμανε ότι το φαινόμενο Daniel ήταν πρωτοφανές και ως προς την ένταση που είχε και ως προς την έκταση που έπληξε, υπενθυμίζοντας ότι υπήρξαν δήμοι που κατέρρευσαν πλήρως λόγω των πλημμυρών. Σημείωσε ότι άμεσα υπήρξαν παρεμβάσεις και βοήθεια προς τους δήμους ενώ υπογράμμισε ότι υπήρξαν και ειδικές παρεμβάσεις σε περιοχές που υπήρξαν κατολισθήσεις, όπως στο Μορφοβούνι ή βρίσκονται ακόμα πλημμυρισμένες όπως τα παρακάρλια χωριά.

«Δεν υπάρχει μέρα για χάσιμο» είπε ο Θ. Λιβάνιος και ανακοίνωσε ότι στο νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο θα υπάρχει διάταξη που θα προβλέπει τη δυνατότητα να δοθεί περίοδος χάριτος ενός έτους στην καταβολή ενοικίων σε αγρότες που έχουν ενοικιάσει εκτάσεις από δήμους. Με την ίδια διάταξη θα δίνεται η δυνατότητα επέκτασης του συμβολαίου με τους αγρότες για δύο ακόμα χρόνια.

Όπως είπε ο αναπληρωτής ΥΠΕΣ υπάρχει συνεχής επικοινωνία με όλες τις δημοτικές αρχές και την Περιφέρεια με στόχο την αξιοποίηση όλων των θεσμικών εργαλείων που θα βοηθήσουν στην ανασυγκρότηση της Θεσσαλίας. Κάλεσε δε τους εκπροσώπους της Αυτοδιοίκησης να επιταχύνουν τις από μέρους τους διαδικασίες προς τον σκοπό αυτό.

Δ.Κουρέτας: Σημαντική η αποκατάσταση των αναχωμάτων

Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας τόνισε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στις ιδιαίτερες ομάδες αγροτών, όπως αυτή των παραγωγών γύρω από την Κάρλα και στην περιοχή του Παλαμά, της Φαρκαδώνας και του Τυρνάβου.

Ανέφερε ότι ήδη χάρη στη συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία ο δρόμος Καρδίτσας-Λάρισας δόθηκε στις 21 Δεκεμβρίου, πολύ νωρίτερα από τον αρχικό υπολογισμό.

Επισήμανε την ιδιαίτερη σημασία που έχουν οι τέσσερις προσκλήσεις που έχουν προκηρυχθεί και αφορούν την αποκατάσταση των αναχωμάτων ενώ υπογράμμισε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία η ένταξη στον συγκεκριμένο προγραμματισμό και των παραλιών του Πηλίου.

Τέλος, ο περιφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πορεία αποκατάστασης των αναχωμάτων και εξέφρασε την ελπίδα για περαιτέρω συνεργασία.

Β.Τσιάκος: Πρέπει να επικεντρωθούμε στην αντιπλημμυρική θωράκιση

Ο δήμαρχος Καρδίτσας κ. Βασίλης Τσιάκος τόνισε ότι ο Δήμος στον Daniel έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο και προσέθεσε ότι εκτός από την αποκατάσταση των ζημιών πρέπει να γίνουν έργα που ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας στους πολίτες. Και σημείωσε ότι πρέπει να επικεντρωθούμε στην αντιπλημμυρική θωράκιση.

Σήμερα το απόγευμα στην Καρδίτσα, το κυβερνητικό κλιμάκιο αποτελούμενο από τους υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη, Ενέργειας & Περιβάλλοντος Θεόδωρο Σκυλακάκη, τον υφυπουργό Υποδομών Νίκο Ταχιάο και του γγ Ευρωπαϊκών Πόρων & Υποδομών Δημήτρη Παπαγιαννίδη και Αστικού Περιβάλλοντος Θύμιο Μπακογιάννη θα έχει σύσκεψη με τους εκπροσώπους των ΤΟΕΒ και του ΓΟΕΒ της Θεσσαλίας.

Την Πέμπτη το απόγευμα, επίσης, οι υφυπουργοί του ΥπΑΑΤ Διονύσης Σταμενίτης και Σταύρος Κελέτσης και ο γγ Γιώργος Στρατάκος θα έχουν συνάντηση με παραγωγούς ζαχαρότευτλων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.