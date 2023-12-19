Λογαριασμός
Νάσος Ηλιόπουλος: Να αποσυρθεί άμεσα η τροπολογία που πετά τη δημοτική Αρχή της Αθήνας εκτός της Ανάπλασης ΑΕ

Ο βουλευτής της ΚΟ της Νέας Αριστεράς τονίζει ότι «αυτή η τροπολογία που έρχεται στο νομοσχέδιο-σκούπα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα»

Νάσος Ηλιόπουλος

«Μεθοδολογία "νύχτας" από την κυβέρνηση. Πετάνε ουσιαστικά τη δημοτική Αρχή της Αθήνας εκτός της "Ανάπλασης Α.Ε", μία πράξη που περισσότερο μοιάζει με αντίποινα για το εκλογικό αποτέλεσμα», αναφέρει ο Νάσος Ηλιόπουλος σε ανάρτησή του στο «X».

Ο βουλευτής της ΚΟ της Νέας Αριστεράς τονίζει ότι «αυτή η τροπολογία που έρχεται στο νομοσχέδιο-σκούπα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα».

TAGS: Νάσος Ηλιόπουλος αντίδραση τροπολογία ανάπλαση
