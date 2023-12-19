«Μεθοδολογία "νύχτας" από την κυβέρνηση. Πετάνε ουσιαστικά τη δημοτική Αρχή της Αθήνας εκτός της "Ανάπλασης Α.Ε", μία πράξη που περισσότερο μοιάζει με αντίποινα για το εκλογικό αποτέλεσμα», αναφέρει ο Νάσος Ηλιόπουλος σε ανάρτησή του στο «X».

Ο βουλευτής της ΚΟ της Νέας Αριστεράς τονίζει ότι «αυτή η τροπολογία που έρχεται στο νομοσχέδιο-σκούπα πρέπει να αποσυρθεί άμεσα».

Πηγή: skai.gr

