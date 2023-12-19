Μαζί για το Παιδί: Μαζί, φροντίζουμε τη σίτισή τους

Το «Μαζί για το Παιδί» σας προσκαλεί να συμβάλετε στην προσπάθεια να εξασφαλιστούν βασικά είδη διατροφής σε οικογένειες με ανήλικα παιδιά που έχουν ανάγκη. Ας γίνουμε μία αγκαλιά για τις οικογένειες που έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες με τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Στόχος: Η στήριξη 1.320 ανθρώπων μεταξύ αυτών και 605 παιδιά.

Στόχος του «Μαζί για το Παιδί» είναι να στηρίξει, με την πολύτιμη βοήθεια σας, 1.320 άτομα εκ των οποίων 605 παιδιά, τα οποία έχουν αιτηθεί βοήθειας μέσω της κοινωνικής υπηρεσίας του οργανισμού.

Πώς μπορείτε να βοηθήσετε:

• Με ηλεκτρονική συνεισφορά στο https://bit.ly/3SzW6Qp

Μπορείτε να συμβάλλετε και εσείς στην προσπάθεια μας να εξασφαλίσει το «Μαζί για το Παιδί» τα απαραίτητα για την αξιοπρεπή διαβίωση οικογενειών με ανήλικα παιδιά που βιώνουν τη φτώχεια, με ένα κλικ στην καμπάνια ΕΔΩ

www.supportmazi.gr/mazistisgiortes23



• Με 5€ συμμετέχω και εγώ

• Με 25€ εξασφαλίζω το γάλα 1 παιδιού για 1 μήνα

• Με 50€ εξασφαλίζω τη βασική διατροφή 1 παιδιού για 1 μήνα

• Με 100€ εξασφαλίζω τη βασική διατροφή μιας μονογονεϊκής οικογένειας για 1 μήνα

• Με 300€ εξασφαλίζω τη βασική διατροφή μιας πολύτεκνης οικογένειας για 1 μήνα

• Με 600€ εξασφαλίζω τη βασική διατροφή μιας μονογονεϊκής οικογένειας για 6 μήνες

Σας ενθαρρύνουμε να εμπνεύσετε και άλλους να συμμετέχουν σε αυτή τη δράση προσφοράς με ανάρτηση στο Facebook ή το Instagram χρησιμοποιώντας το hashtag #mazistisgiortes και κάνοντας tag το «Μαζί για το Παιδί» @mazigiatopaidi.

• Με Κλήση ή αποστολή SMS τη λέξη ΜΑΖΙ στο 19 805

Χρεώσεις:

• 2,60 ευρώ ανά κλήση από σταθερό (με ΦΠΑ και τέλος σταθερής τηλεφωνίας)

• 2,68 ευρώ ανά κλήση από κινητό (με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%)

• 2,71 ευρώ ανά sms (με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας 10%)

Γραμμή Υποστήριξης: 210 74 82 690



• Με τραπεζική κατάθεση στους λογαριασμούς του «Μαζί για το Παιδί».

Αιτιολογία: «Μαζί στις Γιορτές»

EUROBANK

IBAN : GR2902601020000100201233313

Account No: 0026.0102.10.0201233313

ALPHA BANK

IBAN : GR24 0140 9600 9600 0232 0006 617

Account No: 960- 00-2320006617

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα σίτισης του «Μαζί για το Παιδί»

Στο πρόγραμμα σίτισης εντάσσονται οικογένειες με ανήλικα παιδιά βάσει εισοδηματικών και κοινωνικών κριτηρίων, έπειτα από παραπομπή από κοινωνικές υπηρεσίες δήμων και άλλων φορέων και ιδρυμάτων προς το «Μαζί για το Παιδί». Η κοινωνική υπηρεσία του «Μαζί για το Παιδί», ιεραρχεί τα αιτήματα για υποστήριξη και εντάσσει στο πρόγραμμα οικογένειες, βάσει αξιοκρατικών κριτηρίων, ακολουθώντας διαφανείς διαδικασίες.

Στο πρόγραμμα εντάσσονται, για 6 μήνες, οι οικογένειες με την μεγαλύτερη ευαλωτότητα, ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας και πολιτικών πεποιθήσεων. Ο φάκελος της εκάστοτε οικογένειας προστατεύεται από τον νόμο περί απορρήτου για τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Το 2023, με τη δική σας πολύτιμη βοήθεια, το «Μαζί για το Παιδί» κατάφερε να εντάξει σε πρόγραμμα σίτισης 167 οικογένειες με 343 ανήλικα μέλη.

