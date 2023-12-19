Τα επιχειρήματα τα οποία την κάνουν να πιστεύει με σιγουριά ότι ο τάφος της Βεργίνας δεν ανήκει στον Φίλιππο Β’, αλλά στον Μέγα Αλέξανδρο ανέλυσε στην ΕΡΤ η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ.

Στην ερώτηση αν πιστεύει ότι η άποψη που εκφράζει θα κερδίσει περισσότερο έδαφος συν τω χρόνω ανέφερε «όταν πεθάνουν όσοι έχουν κάνει δουλειά με τον Ανδρόνικο[…] Έπρεπε να γίνω 100 χρονών σχεδόν, για να είμαι σίγουρη μόνο γι΄ αυτό».

Η διακεκριμένη ιστορικός και βυζαντινολόγος μίλησε για το τι την οδήγησε σε αυτό το συμπέρασμα, παραθέτοντας μάλιστα και τον διάλογο που είχε με τον αρχαιολόγο και φίλο της Μανώλη Ανδρόνικο.

«Όταν ο Ανδρόνικος μίλησε για τον Φίλιππο, του είπα "Βρε Μανόλη, πως είναι δυνατόν άγαλμα βασιλέως βασιλεύοντος, δηλαδή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, να είναι μέσα σε τάφο;" Γιατί το βρήκε το ελεφαντοστούν άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου μέσα στον τάφο, τον λεγόμενο του Φιλίππου. Και ο Ανδρόνικος μου απάντησε "βρε Ελένη, ο Αλέξανδρος είναι θαμμένος στην Αλεξάνδρεια. Τελεία και παύλα". Ε, ούτε με ένοιαξε. Έκανα τις δουλειές μου στο Βυζάντιο. Όταν βρήκανε την Αμφίπολη και ψάχνανε στην Αμφίπολη τον τάφο του Αλεξάνδρου, αναρωτήθηκα "γιατί εφόσον είναι στην Αλεξάνδρεια τον ψάχνετε;". Λοιπόν όλα τα κείμενα και είναι καμιά εικοσαριά, αναφέρονται για τον τάφο του Αλεξάνδρου στην Αλεξάνδρεια. Όλα είναι τουλάχιστον δύο τρεις αιώνες μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου. Σαν ιστορικός που είμαι, έπιασα τα κείμενα αυτά και είδα ότι το ένα σχεδόν αντιγράφει το άλλο και εφόσον τον ζητάνε στην Αμφίπολη, σκέφτηκα ίσως να ψάξουμε μήπως είναι αλλού.

Ιδού τα επιχειρήματά μου:

1. Αγαλμάτιο του Αλεξάνδρου μέσα στον τάφο του Φιλίππου, βασιλεύς βασιλεύων εν τάφω. Νομίζω ότι είναι σπάνιο πράγμα.

2. Στη ζωφόρο του τάφου του λεγόμενου του Φιλίππου, στο κέντρο βρίσκεται ο Αλέξανδρος, έφιππος, στεφανωμένος τελείως με βασιλικό τρόπο[…] Στη ζωφόρο ο Αλέξανδρος είναι στη μέση μιας παραστάσεως κυνηγίου και στις γωνιές είναι κυνηγοί με καπέλα, τα οποία είναι περσικά. Άρα η η εικονογράφηση αυτή είναι μετά (την εκστρατεία), άρα δεν μπορεί να είναι του Φιλίππου.

3. Επάνω στο νεκροκρέβατο του λεγόμενου Φιλίππου υπάρχει ένας Σάτυρος και ένας Διόνυσος. Από πού και ως πού και γιατί; και γιατί στον Αλέξανδρο; Εξηγούμαι. Ο Αρριανός γράφει ότι όταν ο Αλέξανδρος έφτασε μπρος στην Τύρο, βρήκε τέτοια αντίσταση που ήταν έτοιμος να την εγκαταλείψει. Και το βράδυ, λέει στον ύπνο του βλέπει έναν Σάτυρο και ως μαθητής του Αριστοτέλη, κατάλαβε Σά -Τυρος. Μένει και παίρνει την Τύρο.

Μετά, όταν πια κατέκτησε τον κόσμο και σχεδόν τρελάθηκε, έστειλε διαταγή στην Ελλάδα να τον κάνουν Θεό, όπως τον είχαν κάνει οι Αιγύπτιοι για τον Άμμωνα. Οι μεν Λακεδαιμόνιοι είπανε αφού θέλει να γίνει θεός, ας τον κάνουμε να ξεμπερδεύουμε. Οι Αθηναίοι όμως άρχισαν ολόκληρη κουβέντα και επειδή κάποιος από τους φίλους του Αλεξάνδρου τους είπε ότι όποιος κρατάει τον ουρανό χάνει τη γη, φοβήθηκαν μη χάσουν τον τόπο τους και τον κάνανε τι; Τον κάνανε Διόνυσο. Και τότε ο Διογένης ο Κυνικός βγήκε στην αγορά και φώναζε: “αν κάνετε αυτόν Διόνυσο, εμένα να με κάνετε Σέραπη. Άρα έχομε Διόνυσο και Σάτυρο στο νεκροκρέβατο που δεν μπορεί ποτέ να είναι του Φιλίππου. Δεν υπάρχει κανένας λόγος και εξηγώ για ποιους λόγους είναι στο νεκροκρέβατο του Αλεξάνδρου. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά».

