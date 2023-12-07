Την πραγματοποίηση 24ωρης πανελλαδικής απεργίας την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου αποφάσισε ομόφωνα το 49ο ενδιάμεσο συνέδριο της ΠΟΕ - ΟΤΑ, που εκπροσωπεί το προσωπικό στην αυτοδιοίκηση.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στους ΟΤΑ καλεί τα μέλη της σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, την ίδια ημέρα, στις 11.00 το πρωί, έξω από τα γραφεία της, στην πλατεία Καραϊσκάκη.

Σε ανακοίνωση γίνεται λόγος για «συνεχιζόμενη απαξίωση των υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και για την περιφρονητική αντιμετώπιση των εργαζομένων των Ο.Τ.Α. από την κυβέρνηση της ΝΔ και μερίδας αιρετών».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

