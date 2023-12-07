Mάκης Συνοδινός

Νέα στοιχεία βλέπουν το φως για τον 71χρονο δολοφόνο από τη Σαλαμίνα που με δυο σφαίρες αφαίρεσε τη ζωή της 43χρονης μητέρας.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 2013 υπήρξε ακόμη μια καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία από την τότε σύντροφο του αλβανικής καταγωγής.

Η καταγγελία αυτή οδηγήθηκε στις δικαστικές αίθουσες το 2019 όπου ο δράστης δεν εμφανίστηκε ποτέ και καταδικάστηκε σε 1,5 χρόνο φυλάκιση.

Ο 71χρονος ωστόσο πέρα από τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, φέρεται να έχει αλλάξει και το ονοματεπώνυμο του με νέα ταυτότητα που εκδόθηκε καθώς είχε δηλώσει απώλεια της προηγούμενης.

Αυτό σύμφωνα με τις Αρχές είχε ως αποτέλεσμα ο δράστης να έχει δυο ταυτότητες στην κατοχή του η μια εκ των οποίων να δείχνει πως έχει καθαρό ποινικό μητρώο

