Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Μυκόνου, από τον χαμό ενός 39χρονου , ο οποίος σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα με ταύρο, σε επαρχιακό δρόμο του νησιού.

Λίγα λεπτά μετά τις 12 τα ξημερώματα της Κυριακής, ο 39χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας βρήκε μπροστά του ένα κοπάδι αγελάδες και σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, έπεσε από τη μηχανή.

Τότε δέχθηκε την επίθεση ενός ταύρου.

Το ζώο κάρφωσε με τα κέρατά του στην καρδιά τον άτυχο άνδρα, ο οποίος βρήκε ακαριαίο θάνατο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.