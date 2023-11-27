Το εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο "Cappuccino coast" εμφανίστηκε στις παραλίες της νότιας Κρήτης, λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με χρήστες των social media ο πλούσιος αφρός που ξέβρασαν τα κύματα στην παραλία εμφανίστηκε στην παραλία των Ματάλων, αλλά κυρίως στον Κομμό, εντυπωσιάζοντας όλους όσοι το παρατήρησαν.

Στην ουσία πρόκειται για μια διαδικασία "αυτοκαθαρισμού" της θάλασσας που εμφανίζεται σε περιόδους που επικρατούν καιρικές συνθήκες σαν αυτές των προηγούμενων 24ωρων, δηλαδή έντονος κυματισμός και πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι.

Μεγάλα κύματα μετέφεραν τον αφρό που ξεβράστηκε στην παραλία, δίνοντας την εντύπωση ενός γιγαντιαίου φλυτζανιού καπουτσίνο με πλούσιο αφρό. Εξάλλου, όπως αναφέρει το cretalive.gr, από το ρόφημα αυτό πήρε το φαινόμενο την ονομασία του.

Σύμφωνα με επισημάνσεις επιστημόνων, το "cappuccino coast" προκαλείται όταν στη θάλασσα αναμειγνύονται άλατα, ακαθαρσίες, χημικές ουσίες, πλαγκτόν, εκκρίσεις από φύκια και υπολείμματα αποσύνθεσης από τη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα. Με τα ισχυρά ρεύματα που δημιουργούνται, τα απόβλητα αυτά αναμειγνύονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα να δημιουργούνται φυσαλίδες τις οποίες μεταφέρουν στην ακτή τα κύματα.ί...

