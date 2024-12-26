Απίστευτο μποτιλιάρισμα καταγράφεται από το πρωί της Πέμπτης, δεύτερης μέρας των Χριστουγέννων, στα ορεινά των Τρικάλων, στο δρόμο για Περτούλι.
Είναι χαρακτηριστικό ότι οι ουρές ξεκινάνε από τα πεδινά τμήματα του νομού, από την Πύλη και συνεχίζονται μέχρι το Περτούλι, για περίπου 15 χλμ.
Πολλοί υποχρεώθηκαν σε αναστροφή, ενώ εκατοντάδες παραμένουν εγκλωβισμένοι για ώρες. Δείτε χαρακτηριστικές εικόνες και βίντεο του trikalavoice.gr:
