Αξέχαστα θα μείνουν τα φετινά Χριστούγεννα για ένα ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη, που πέρασε τα Χριστούγεννα στο Χιονοδρομικό Κέντρο Βίγλας, στη Φλώρινα.
Ο γαμπρός δημιούργησε ένα μοναδικό σκηνικό, ντυμένο στα λευκά, όπου «έγραψε» το καλύτερο «love story» για τη γυναίκα της ζωής του.
Της έκανε πρόταση γάμου, γράφοντας πάνω στο χιόνι την κρίσιμη ερώτηση: «Θα με παντρευτείς;», με τη μέλλουσα νύφη να ανταποκρίνεται θετικά.
Το love story με την παραμυθένια πρόταση γάμου στα χιόνια γνωστοποίησε η σελίδα «Πολίτης της Φλώρινας».
