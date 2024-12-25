Ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία για εκατοντάδες επισκέπτες της μαγευτικής Αράχωβας σημειώθηκαν πριν από λίγη ώρα, από οχήματα που κόλλησαν στο χιόνι καθώς κινούνταν χωρίς αντιολισθητικές αλυσίδες.

❗️Εγκλωβισμένοι χιλιάδες κοσμος πάνω από 1ωρα στο λιβάδι Αράχωβα για 5 αυτοκίνητα που έχουν μείνει στο Θέση Σταύρος. pic.twitter.com/hXn4h4XMB4 December 25, 2024

Η κυκλοφορία των οχημάτων από Λιβάδι προς Χιονοδρομικό έχει προσωρινά διακοπεί για να μην εγκλωβιστούν περισσότερα αυτοκίνητα ενώ στο σημείο ήδη επιχειρούν εκχιονιστικά για να ξεκολλήσουν”τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.

Από την πλευρά της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας και συγκεκριμένα του αντιπεριφερειάρχη Βοιωτίας Γιώργου Ντασιώτη απευθύνεται έκκληση προς τους οδηγούς επισκέπτες της Αράχωβας αλλά και γενικότερα των ορεινών προορισμών να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες και να κινούνται με αυτές έστω και αν εκτιμούν ότι το χιόνι είναι λιγοστό.

Ανακοίνωση της αστυνομίας

Σχετικά με δημοσιεύματα ηλεκτρονικού τύπου, τα οποία αναφέρονται σε ακινητοποίηση οχημάτων και δυσχέρεια της κυκλοφορίας, λόγω δυσμενών καιρικών φαινομένων πλησίον του οικισμού Αράχωβας Βοιωτίας, καθώς και σε συναφή θέματα τροχονομικών ελέγχων, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Στον οικισμό της Αράχωβας διενεργούνται συνεχείς τροχονομικοί έλεγχοι από αστυνομικούς με σκοπό τη διαπίστωση εφοδιασμού των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες, καθώς και στη διεξαγωγή της κυκλοφορίας με τη χρήση αυτών όπου κρίνεται απαραίτητο, ενώ λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών που επικρατούν στην περιοχή παρατηρήθηκε ότι πολλά ηλεκτρικά οχήματα παρουσίασαν τεχνικά προβλήματα με αποτέλεσμα την ακινητοποίησή τους κατά την επιστροφή από το χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής.

Υπενθυμίζεται η από 24-12-2024 Ανακοίνωση Γ.Ε.Δ. Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την κατάσταση του οδικού δικτύου στην περιοχή, η υποχρέωση εφοδιασμού των οδηγών όλων των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά, καθώς και η υποχρέωσή τους να φέρουν τον εξοπλισμό αυτό σύμφωνα με τις οδηγίες των αστυνομικών αρχών με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων.







