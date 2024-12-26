Προβλήματα σε σημεία του οδικού δικτύου των Καλαβρύτων, της Αιτωλοακαρνανίας και της Κορινθίας, έχουν προκαλέσει οι χιονοπτώσεις και ο παγετός, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων.

Επίσης, λόγω της έντονης χιονόπτωσης και της μεγάλης κυκλοφοριακής κίνησης διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων από το 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - χιονοδρομικού κέντρου, έως το πάρκινγκ του χιονοδρομικού.

Ακόμη, λόγω της χιονόπτωσης και του παγετού είναι αναγκαία η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων στα παρακάτω σημεία:

Από το 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - Διακοπτού, μέσω της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου

Από το 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - Πατρών, μέσω Χαλανδρίτσας

Από το 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - Κλειτορίας, μέσω Λουσών και Πριόλιθου

Από το 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - Αιγίου, μέσω Φτέρης

Στην επαρχιακή οδό που συνδέει την τοπική κοινότητα Περιστέρας του Δήμου Αιγιαλείας με το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων.

Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Σούβαρδου.

Επίσης, λόγω της πτώσης φερτών υλικών διεξάγεται με δυσχέρεια η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

Στην παλαιά εθνική οδό Αιγίου - Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής του Ελαιώνα

Στην επαρχιακή οδό Μαμουσιάς - Ελαιώνα, στο ύψος της περιοχής Δελιβενιώτικα

Στην Αιτωλοακαρνανία

Στην Αιτωλοακαρνανία είναι απαραίτητη, λόγω του παγετού, η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων από το ύψος της τοπικής κοινότητας Λαμπιρίου, έως την θέση Αραποκέφαλα.

Στην Κορινθία

Στην Κορινθία, είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στα παρακάτω σημεία του οδικού δικτύου:

- Από το 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου - Τρικάλων, στο ύψος της μονής του Αγίου Βλασίου, έως το χιονοδρομικό κέντρο της Ζήρειας

- Από το 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Τρικάλων - Καρυάς.

Πηγή: skai.gr

