Προβλήματα στο οδικό δίκτυο των Καλαβρύτων, της Αιτωλοακαρνανίας και της Κορινθίας λόγω της κακοκαιρίας

Σε ποια σημεία του οδικού δικτύου των Καλαβρύτων, της Αιτωλοακαρνανίας και της Κορινθίας εντοπίζονται προβλήματα 

Προβλήματα σε σημεία του οδικού δικτύου των Καλαβρύτων, της Αιτωλοακαρνανίας και της Κορινθίας, έχουν προκαλέσει οι χιονοπτώσεις και ο παγετός, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων.

Επίσης, λόγω της έντονης χιονόπτωσης και της μεγάλης κυκλοφοριακής κίνησης διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων από το 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - χιονοδρομικού κέντρου, έως το πάρκινγκ του χιονοδρομικού.

 Ακόμη, λόγω της χιονόπτωσης και του παγετού είναι αναγκαία η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων στα παρακάτω σημεία:

  • Από το 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - Διακοπτού, μέσω της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου
  • Από το 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - Πατρών, μέσω Χαλανδρίτσας
  • Από το 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - Κλειτορίας, μέσω Λουσών και Πριόλιθου
  • Από το 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - Αιγίου, μέσω Φτέρης
  • Στην επαρχιακή οδό που συνδέει την τοπική κοινότητα Περιστέρας του Δήμου Αιγιαλείας με το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων.
  • Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Σούβαρδου.

   Επίσης, λόγω της πτώσης φερτών υλικών διεξάγεται με δυσχέρεια η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:

  • Στην παλαιά εθνική οδό Αιγίου - Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής του Ελαιώνα
  • Στην επαρχιακή οδό Μαμουσιάς - Ελαιώνα, στο ύψος της περιοχής Δελιβενιώτικα

   Στην Αιτωλοακαρνανία

   Στην Αιτωλοακαρνανία είναι απαραίτητη, λόγω του παγετού, η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων από το ύψος της τοπικής κοινότητας Λαμπιρίου, έως την θέση Αραποκέφαλα.

   Στην Κορινθία

   Στην Κορινθία, είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στα παρακάτω σημεία του οδικού δικτύου:

   - Από το 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου - Τρικάλων, στο ύψος της μονής του Αγίου Βλασίου, έως το χιονοδρομικό κέντρο της Ζήρειας

   - Από το 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Τρικάλων - Καρυάς.

