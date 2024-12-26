Προβλήματα σε σημεία του οδικού δικτύου των Καλαβρύτων, της Αιτωλοακαρνανίας και της Κορινθίας, έχουν προκαλέσει οι χιονοπτώσεις και ο παγετός, με αποτέλεσμα να είναι απαραίτητη η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων.
Επίσης, λόγω της έντονης χιονόπτωσης και της μεγάλης κυκλοφοριακής κίνησης διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων από το 8ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - χιονοδρομικού κέντρου, έως το πάρκινγκ του χιονοδρομικού.
Ακόμη, λόγω της χιονόπτωσης και του παγετού είναι αναγκαία η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων στα παρακάτω σημεία:
- Από το 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - Διακοπτού, μέσω της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου
- Από το 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - Πατρών, μέσω Χαλανδρίτσας
- Από το 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - Κλειτορίας, μέσω Λουσών και Πριόλιθου
- Από το 6ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Καλαβρύτων - Αιγίου, μέσω Φτέρης
- Στην επαρχιακή οδό που συνδέει την τοπική κοινότητα Περιστέρας του Δήμου Αιγιαλείας με το χιονοδρομικό κέντρο των Καλαβρύτων.
- Στην επαρχιακή οδό Καλαβρύτων - Σούβαρδου.
Επίσης, λόγω της πτώσης φερτών υλικών διεξάγεται με δυσχέρεια η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία:
- Στην παλαιά εθνική οδό Αιγίου - Κορίνθου, στο ύψος της περιοχής του Ελαιώνα
- Στην επαρχιακή οδό Μαμουσιάς - Ελαιώνα, στο ύψος της περιοχής Δελιβενιώτικα
Στην Αιτωλοακαρνανία
Στην Αιτωλοακαρνανία είναι απαραίτητη, λόγω του παγετού, η χρήση των αντιολισθητικών αλυσίδων από το ύψος της τοπικής κοινότητας Λαμπιρίου, έως την θέση Αραποκέφαλα.
Στην Κορινθία
Στην Κορινθία, είναι απαραίτητη η χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων στα παρακάτω σημεία του οδικού δικτύου:
- Από το 26ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ξυλοκάστρου - Τρικάλων, στο ύψος της μονής του Αγίου Βλασίου, έως το χιονοδρομικό κέντρο της Ζήρειας
- Από το 3ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Τρικάλων - Καρυάς.
