Αθωωτική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για μια 50χρονη γυναίκα από το Ρέθυμνο που είχε βρεθεί εγκλωβισμένη στην Τουρκία για ένα μήνα κατηγορούμενη για κλοπή κινητού τηλεφώνου.

Η απόφαση σύμφωνα με τη neakriti.gr ο εκδόθηκε μεσημέρι της δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων (26/12), φέρνοντας ανακούφιση στην οικογένειά της και στην ελληνική κοινότητα που παρακολουθούσε την υπόθεση.

Παρά την αθώωση, παραμένει σε ισχύ η απαγόρευση εξόδου της από τη χώρα, η οποία αναμένεται να αρθεί μόλις ολοκληρωθούν τα απαραίτητα γραφειοκρατικά διαδικαστικά. Η δικηγόρος της εργάζεται εντατικά για να επιταχύνει τη διαδικασία, με την οικογένεια να ελπίζει πως, εφόσον δεν υπάρξουν περαιτέρω εμπόδια και η γυναίκα με τον σύζυγό της θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα τις επόμενες ημέρες.

Το χρονικό της περιπέτειας



Η υπόθεση ξεκίνησε πριν από περίπου ένα μήνα, όταν η 50χρονη, η κόρη της και μία φίλη τους επισκέφθηκαν ένα κατάστημα τουριστικών ειδών κοντά στην Αγία Σοφία. Κατά τη διάρκεια των αγορών τους, η Αγαθή φέρεται να πήρε κατά λάθος ένα κινητό τηλέφωνο που ήταν κρυμμένο κάτω από μαντίλια. Οι τουρκικές αρχές τη συνέλαβαν άμεσα, μαζί με την κόρη της, και οι δύο πέρασαν τη νύχτα σε κρατητήριο υπό άθλιες συνθήκες.

Η υπόθεση πήρε δραματική τροπή, με τις τουρκικές αρχές να επιμένουν στην απαγόρευση εξόδου της από τη χώρα. Η οικογένειά της αντιμετώπισε τεράστιες δυσκολίες, καθώς οι προσπάθειες να σταλεί το διαβατήριο της Αγαθής από την Ελλάδα κατέληξαν σε περιπέτειες, αφού το έγγραφο κατέληξε κατά λάθος στη Γερμανία, περιπλέκοντας την κατάσταση.

Ανθρωπιστική και διπλωματική στήριξη

Η περιπέτεια της Αγαθής προκάλεσε έντονες αντιδράσεις τόσο στην τοπική κοινωνία του Ρεθύμνου όσο και σε όλη την Ελλάδα. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Γενικό Προξενείο στην Κωνσταντινούπολη παρακολουθούσαν στενά την υπόθεση, παρέχοντας προξενική αρωγή. Ωστόσο, η οικογένεια έχει καταγγείλει την έλλειψη ταχύτητας στις διαδικασίες και την απάνθρωπη μεταχείριση που υπέστη η Αγαθή από τις τουρκικές αρχές.

Η κοινότητα στο Ρέθυμνο στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας, απαιτώντας άμεση λύση. Νομικοί και πολιτικοί φορείς άσκησαν πιέσεις στις ελληνικές και τουρκικές αρχές, ζητώντας σεβασμό στα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ταχύτατη διευθέτηση της υπόθεσης.

Με την αθωωτική απόφαση να αποτελεί το πρώτο βήμα, το επόμενο είναι η άρση της απαγόρευσης εξόδου από την Τουρκία. Η οικογένεια ελπίζει πως σύντομα ο εφιάλτης θα τελειώσει, ώστε να μπορέσουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα και να αφήσουν πίσω τους αυτή τη δύσκολη εμπειρία.

Πηγή: skai.gr

