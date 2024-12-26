Για τις ουρές χιλιομέτρων με τα ακινητοποιημένα αυτοκίνητα που δημιουργήθηκαν ανήμερα των Χριστουγέννων στην Αράχωβα μίλησε ο δήμαρχος της περιοχής, εξηγώντας τους λόγους που έγινε αυτή η αναστάτωση αλλά και πώς την αντιμετώπισαν.

Όπως λέει αρχικά ο κ. Γιάννης Σταθάς αστειευόμενος: «Πρώτη φορά στη ζωή μου σπρώξαμε και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το έκανα και αυτό. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα μπλοκάρουν τα πάντα και δεν είναι όπως τα συμβατικά. Δεν μπορείς να βγάλεις ταχύτητες, χειρόφρενα, κτλ, αυτά δεν ισχύουν. Θέλει να το αποσυνδέσεις, θέλει κωδικούς. Δύο αυτοκίνητα για να τα κάνουμε στην άκρη ταλαιπωρηθήκαμε πάρα πολύ. Είχαν κοκαλώσει, ήθελε κωδικούς για να κουνηθούν οι ρόδες».

Και εξηγεί πως: «Το μποτιλιάρισμα έγινε από δύο πράγματα. Έγινε και από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αλλά το βασικότερο απ΄όλα είναι πως υπήρξε ένα όχημα οδικής βοήθειας που έκλεισε και τα δύο ρεύματα, στο ύψος του Λιβαδιού. Μέχρι να βάλει αλυσίδες, είχε σαν αποτέλεσμα να υπάρχει καθυστέρηση. Και στην πορεία υπήρχαν και άλλοι που δεν είχαν αλυσίδες και αυτό δημιουργούσε πρόβλημα καθώς μπαίνανε στην άκρη».

❗️Εγκλωβισμένοι χιλιάδες κοσμος πάνω από 1ωρα στο λιβάδι Αράχωβα για 5 αυτοκίνητα που έχουν μείνει στο Θέση Σταύρος. pic.twitter.com/hXn4h4XMB4 — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) December 25, 2024

Τέλος, ο κ. Σταθάς επισημαίνει πως: «Ο κόσμος μπορεί να ταλαιπωρήθηκε λίγο αλλά είναι χιλιάδες ο κόσμος εδώ στο βουνό, στην Αράχωβα και στα δύο χωριά. Μπορεί να κουραστήκαμε αλλά επειδή έγινε στο Λιβάδι, είχαμε δίπλα ταβέρνες, τα πάντα, δεν κινδύνεψε κανείς και αυτό είναι το βασικότερο από όλα. Κατεβάσαμε με ασφάλεια όλο τον κόσμο από το βουνό καθώς το 95% αυτών δεν είχε αλυσίδες».

Πηγή: skai.gr

