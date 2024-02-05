Με μπλόκα σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία, συνεχίζουν οι αγρότες τις κινητοποιήσεις τους, ενώ νέο ραντεβού έδωσαν για την Τρίτη, όπου θα ληφθούν οι αποφάσεις για τις περαιτέρω κινήσεις τους.

Το απόγευμα της Δευτέρας, αγρότες της Αιγιάλειας, έστησαν 4η συνεχή μέρα μέρα το μπλόκο στην παλαιά εθνική οδό, στην γέφυρα Μεγανίτη.

Μάλιστα στην αποψινή κινητοποίηση, ομάδα αγροτών εκτός από τρακτέρ και μηχανήματα έβαλαν στο χορό των κινητοποιήσεων και άλογα.

